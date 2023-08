Souboj roku! Hlavní show MS v cyklistice, tolik hvězd nikde neuvidíte

Obhájce loňského titulu musí jednoznačně patřit mezi největší favority. V této sezoně má na kontě devět výher, mezi nimi i obhajobu na Lutych-Bastogne-Lutych a San Sebastianu. A kdyby jej z Gira d´Italia nevyřadil covid, určitě by přidal další triumfy. V duhovém trikotu mistra světa byla jeho úspěšnost co do výher 21 %, v případě pódiových umístění dokonce 47 %!

Slovinská star měla letos úžasnou klasikářskou sezonu. Pogačar ovládl Kolem Flander, Amstel Gold Race, Valonský šíp a měl políčeno na Lutych-Bastogne-Lutych. Jenže právě v úvodu tohoto monumentu měl pád, při kterém si zlomil zápěstní kůstky. To ho limitovalo v přípravě na Tour de France, kde skončil, stejně jako loni, druhý. Na MS ještě nikdy medaili nezískal, což by rád změnil.

Na loňské MS tato cyklistická superstar nemá dobré vzpomínky. Kvůli hlučným teenagerkám na hotelu noc před závodem, na které si 190centimetrový habán došlápl, skončil na policejní stanici . Do závodu sice nastoupil, ale záhy mu došly síly, a tak nedojel. Proto letos půjde po titulu jako hladový lev. Navíc by mohl získat v Glasgow ojedinělý double, pojede totiž ještě i závod horských kol.

MADS PEDERSEN (Dán.)

Věk: 27 let

Počet startů na MS (dosud): 3

Nejlepší umístění na MS: 1. místo (2019)

Počet výher v sezoně 2023: 4

Řadí se mezi rychlé klasikáře, i proto se mu daří vítězit ve sprintu protříděné skupiny, jako třeba letos na Tour de France, kde porazil i Jaspera Philipsena. Jeho bilance na MS je pozoruhodná. Ze tří startů dojel do cíle jen jednou, ale to stálo za to, rovnou zvítězil. A zajímavé na tom je, že tehdy to bylo rovněž ve Velké Británii, v Yorkshiru. Za zády bude mít letos navíc opravdu silný tým.