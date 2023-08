Když musíš... Hvězdě se chtělo během závodu na záchod, pomohli místní

Když se cyklistům začne chtít „na malou“, není problém stáhnout kalhoty a vyslyšet volání přírody kdekoliv u krajnice. O poznání komplikovanější je to ale v situaci, kdy se dostaví „velká" potřeba. Krušné chvíle zažil během silničního závodu na mistrovství světa v Glasgow nizozemský fenomén Mathieu van der Poel. Když byl závod přerušený, začalo se mu chtít na záchod. Díky skotskému páru, který mu poskytl azyl, však situaci ustál se ctí.

Silniční cyklisté se během nedělního závodu mistrovství světa museli vypořádat s celou řadou nástrah. Jízdu jim bezmála na hodinu přerušili ekologičtí aktivisté a podmínky jim ztížil také déšť.

I přes ošklivý pád v závěru dojel jako první Mathieu van der Poel, který v cíli neskrýval dojetí. „Tento úspěch je završením mé dosavadní kariéry. Jde patrně o největší vítězství na silnici a já si vůbec nedokážu představit, že budu teď celý rok jezdit v duhovém dresu,“ vydechl nadšeně.

Při takto významných momentech většina sportovců děkuje svým trenérů, rodinám či partnerům. Hvězdný Nizozemec však všechny překvapil, když slova vděku vyjádřil neznámému skotskému páru. Důvod? Dovolili mu navštívit jejich toaletu.

Když byl závod přerušený kvůli demonstrantům, na Nizozemce dolehla nutkavá potřeba odskočit si vykonat velkou potřebu. Veřejný záchod v místech ale nikde nebyl. „Musel jsem zaklepat na dveře jednoho z domů, který stál podél místního hřiště. Chtěl bych jim moc poděkovat, opravdu jim za to hodně dlužím. Bez jejich pomoci bych nemohl závodit dál. Bylo od nich velmi laskavé, že mě pustili do svého domu a nechali mě použít jejich záchod,“ řekl čerstvý majitel duhového dresu.

A jak majitelé zareagovali, když se před jejich domem objevil jeden z nejlepších cyklistů světa? „Nejprve k nám přišel manažer, který se zeptal, jestli by nám nevadilo, kdyby u nás jeho jezdec navštívil záchod. Až potom jsem se dozvěděl, že jde o Mathieu van der Poela," vyprávěl Davie, který v domě žije se svou manželkou Shonou. „V podstatě jsme nic tak zásadního neudělali. Prostě jsme mu nabídli trochu pohostinnosti. Každý ze sousedů by udělal totéž. Byl to milý chlap, nesmírně zdvořilý a vděčný,“ dodal.

Davie a Shona netušili, že jezdec, jemuž pomohli, náročný závod nakonec vyhrál. V domě, který aktuálně prochází stavebními úpravami, totiž nemají připojení k internetu. O všem se dozvěděli až v pondělí, když je začala kontaktovat média.

„Slyšel jsem, že pro nás měl Mathieu v cíli velmi milý vzkaz. Rád bych mu řekl, že je u nás kdykoliv vítaný a jsem moc rád, že jsme mu mohli pomoci. Je to pro nás pořád neskutečné. Incident s demonstranty udělal náš domov na chvíli slavný,“ zakončil Davie.