Štybar po prvním závodu: Cítím rozdíl. Jak to vypadá s jeho budoucností?

Poslední čtyři měsíce pro něj byly krušné. Jeden z nejlepších českých cyklistů Zdeněk Štybar se musel rozhodnout, jak naloží s diagnózou endofibrózy ilických (kyčelních) tepen u obou nohou. Zvolil operaci a naději na pokračování v kariéře. Následovala rekonvalescence a dlouhá fáze návratu do závodní formy. Během ní absolvoval i zajímavou výzvu v podobě jízdy na kole z Antverp do Stříbra. Teď už opět závodí a pro iSport.cz prozradil, jak se na Arctic Race of Norway cítil.

V červnu ještě tvrdil, že jeho hlavním cílem je Vuelta a Espaňa, která startuje tuto sobotu. Nakonec se poté, co se úspěšně vrátil k tréninku, dohodl s týmem Jayco-AlUla na jiném programu. Minulý týden jel kratší etapový závod v Norsku, od středy zase bojuje na belgických silnicích při Renewi Tour. „Když jsem viděl profily a to, kdo tam bude bojovat o celkové pořadí, jsem možná i rád, že tam nejedu,“ pousmál se Zdeněk Štybar.

Máte za sebou Arctic Race of Norway a teď jste na dalším menším etapovém podniku. Jak si zase užíváte závodění?

„Jsem rád, že jsem se do toho vrátil. Arctic byl možná náročný kvůli počasí, ale byl jsem rád, že jsem zpět v balíku, že jsem tam mohl závodit. Udělal jsem práci pro tým, kterou jsem měl, dovezl jsem je tam na pozici. Ve druhé etapě jsem možná mohl spurtovat sám o lepší výsledek, protože náš sprinter, kterému chtěli dát šanci, promrzl. Já sice taky, ale i tak jsem si tam mohl zašpurtovat. Na výhru by to určitě nebylo, ale aspoň bych věděl co a jak. Každopádně jsem ale rád, že závodím. Teď pojedu Renewi Tour a v úterý mi ještě volali, že bych mohl jet i Grand Prix Plouay (3. září).“

V porovnání s jarními závody, jak se teď na kole cítíte?