Chystá se vznik supertýmu? Roglič má zelenou k přestupu, zájem má i Ineos

Na letošní španělské Vueltě to chvíli vypadalo, že se Primož Roglič jen nerad ztotožňuje s rozhodnutím týmu Jumbo-Visma, že celkové prvenství připadne Seppu Kussovi a on a Jonas Vingegaard budou jeho superdomestiky. Už tehdy se řešilo, zda by pro Slovince nebyl lepší odchod ze sestavy stále plnější hvězd na celková pořadí. A nedávno k tomu dostal i zelenou.

Supertým je dobrá věc pro jeho majitele, už ale mnohem míň pro konkurenci a mnohdy také pro jeho samotné závodníky. Své o tom ví Primož Roglič. Když v minulém roce ovládl Jonas Vingegaard Tour de France, bylo jasné, že jako lídr nizozemské sestavy pro další ročník bude on a ne Slovinec, který na tuto pozici býval zvyklý dřív.

I proto se před touto sezonou dohodli, že někdejší skokan na lyžích se zaměří na italskou Grand Tour, kterou následně i vyhrál. Znamenalo to pro něj méně stresu, ze kterého pak často pramenily na Staré dámě i Rogličovy ošklivé pády a v letech 2021 a 2022 i odstoupení.

Jenže který cyklista by se nechtěl vrátit na Tour de France? V týmu Jumbo-Visma by to u Rogliče bylo, pokud by se nepřihodilo něco neočekávaného, spíš jen v roli spolulídra, nebo záložní varianty. A to závodník jeho ražení přijímá nerad, tak jako jsme to viděli letos v průběhu Vuelty a Espaňa. Tam týmové vedení rozhodlo, že Roglič a Vingegaard podpoří Seppa Kusse, svého věrného pomocníka, aby udržel červený dres a Vueltu vyhrál.

Z pozdějších reakcí třiatřicetiletého cyklisty bylo znát, že kamarádovi sice úspěch přeje, ale zároveň ho štvalo, že se sám už nemůže předvést. Tehdy však ještě generální manažer momentálně nejúspěšnějšího mužského celku Richard Plugge prohlašoval, že sestava, jakou mají, se mu hodně líbí. „Nemám důvod kteréhokoliv ze svých závodníků včetně Rogliče pouštět jinam,“ řekl. Letošní vítěz Gira má totiž smlouvu až do konce roku 2025.

Jenže ve chvíli, kdy se v médiích v Belgii a Nizozemsku mohutně začala propírat možná fúze celků Jumbo-Visma a Soudal-Quick Step, Plugge názor změnil. Pokud by totiž k akci, které se obává téměř celý peloton, v příštím roce došlo a vznikl by super tým na druhou, měl by nově vzniklý celek na soupisce až příliš závodníků včetně velkých jmen jako Vingegaard, Roglič, Kuss, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe a další. Tolik kohoutů na jednom smetišti by dobrotu nedělalo.

A tak se zdá, že trojnásobný vítěz španělské Vuelty dostal svolení najít si nový sportovní domov. Podle nizozemského listu Het Laatste Nieuws to má ale jednu podmínku. Jumbo-Visma požaduje od jeho nového zaměstnavatele vyplacení dvouletého platu, který cyklistovi podle jeho aktuální smlouvy náleží.

V souvislosti s Rogličem už se mluvilo o několika týmech. Mezi nimi byl třeba Lidl-Trek, Bahrain-Victorious, Ineos Grenadiers. U Britů by se mu asi dostalo největší týmové podpory, jenže ti se podle zatím neoficiálních informací dohodli na prodloužení smlouvy s Carlosem Rodríguezem. I proto se momentálně zmiňuje jako nejreálnější španělský Movistar, kde lídra na třítýdenní etapové podniky potřebují jako sůl. Je ale otázkou, jak silné týmové parťáky by tam k sobě měl.

O své budoucnosti by měl Roglič informovat do 1. října, čili do neděle. Možná to bude už v sobotu po klasice Giro dell´Emilia, kterou má Slovinec na programu.