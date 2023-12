Bizár v cyklokrosovém SP: na trati překážely husy. Co Štybar a zvířata?

V současných podmínkách je každý cyklokrosový závod zajímavou záležitostí. Ve francouzském Flamanville měli závodníci ale kromě bahnitého terénu ještě další zpestření. V jedné ze zatáček v blízkosti místního jezírka se totiž při závodu mužské elity usadilo několik hus.

Pim Ronhaar, který skončil třetí a už předtím měl kolizi s hrazením, nejprve asi příliš nadšený nebyl, ale později celou situaci glosoval s humorem. „Najednou tam seděli Huey, Dewey a Louie, skoro jsem je přejel,“ hlásil pro nizozemský list Het Nieuwblad, přičemž narážel na trojici z kresleného seriálu Kačeří příběhy, která byla v Česku známá jako Kulík, Dulík a Bubík.

Hned několik vedoucích cyklistů se jim muselo vyhnout, poté husy zjistily, že ani jim tato situace nevyhovuje a odletěly.

V cyklistice rozhodně nejde o ojedinělý případ střetu se zvířaty, i když v cyklokrosu, jak prozradil i ze své zkušenosti trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar, zase tak časté nebývají.

„V krosu jsem asi takový problém nikdy neměl, ale na silnici jsem spadl ve sjezdu z Cipressy, kdy jsem trefil psa, který nám šel přes silnici. Byl jsem přes Cipressu v první skupině, takže mě to určitě stálo dobrý výsledek na Sanremu. Ale tak stává se nám to. Když jsme jeli na začátku sezony v Saúdské Arábii, tak nám zase málem vlétli do balíku koně. To jsme jen čekali, jestli nám proběhnou balíkem nebo ne,“ přidává jeden z nejlepších českých cyklistů své zkušenosti.

Střety hlavně se psy nejsou v cyklistice ojedinělé a už několikrát skončily i tragicky, a to nejen pro zvíře.

Také v cyklokrosu si Štybar vybavuje jeden příběh s nejlepším přítelem člověka. „Kolem tratí je spousta lidí, takže to opravdu nebývá moc často. Ale taky se nám stalo, že pes vběhnul na trať a běžel v cílové rovince, byl z toho taky vyplašený. Lidi tam chodí se psy, takže se to může stát. Ale opravdu jen výjimečně.“