MS v cyklokrosu 2024: program a vstupenky. Kdy se rozloučí Štybar?

Po devíti letech se do Tábora vrací cyklokrosový vrchol sezony. MS v cyklokrosu 2024 se uskuteční od 2. do 4. února a v nedělním závodu mužů se s kariérou rozloučí mistr světa z roku 2010 Zdeněk Štybar. Jaký je program MS v cyklokrosu 2024 a kde sledovat jednotlivé závody živě?

Program MS v cyklokrosu 2024 Tábor

Datum Čas Závod Česká účast PÁ 2. 2. 12:30 týmové štafety V. Ježek, Zemanová, Bažant, Spěšná, Gottwaldová, Štybar SO 3. 2. 11:00 juniorky Douděrová, Gottwaldová, Hezinová, Hrdinová, Panušová, Sedláčková, Viková 12:30 muži do 23 let Černý, Fiala, V. Ježek, Jindřich, Kerl, Zatloukal 14:30 ženy elite Nosková, Tvarůžková, Vaníčková NE 4. 2. 11:00 junioři Bažant, Hájek, Havel, Janout, Kraus, Lienert 12:30 ženy do 23 let Hladíková, Jeřábková, Spěšná, Zemanová 14:30 muži elite Boroš, Říman, Štybar, A. Ťoupalík, Vaníček

Česká nominace na MS v cyklokrosu 2024

Šéftrenér české reprezentace Petr Klouček věří v alespoň dva cenné kovy, na posledním domácím šampionátu v roce 2015 zůstala ale domácí reprezentace bez medaile. Největší medailovou nadějí bude v závodě žen do 23 let Kristýna Zemanová, která obhajuje bronz z Hoogerheide. Po nadějném umístění pošilhává český tým i v páteční štafetě, kterou vynechává Nizozemsko, hlavní aspirant na medaili. V nedělním závodě se pak se svou úspěšnou kariéru rozloučí na trati, kde před 14 let získal titul mistra světa, Zdeněk Štybar.

Junioři Kryštof Bažant, Tomáš Hájek, Matěj Havel, Jan Janout, Tomáš Kraus, Patrik Lienert Juniorky Kateřina Douděrová, Amálie Gottwaldová, Daniela Hezinová, Anna Hrdinová, Anna Panušová, Veronika Sedláčková, Hanka Viková Muži do 23 let Patrik Černý, Matyáš Fiala, Václav Ježek, Pavel Jindřich, Maximilián Kerl, Jan Zatloukal Ženy do 23 let Kateřina Hladíková, Barbora Jeřábková, Simona Spěšná, Kristýna Zemanová Muži elite Nikola Nosková, Tereza Tvarůžková, Tereza Vaníčková Ženy elite Michael Boroš, Jakub Říman, Zdeněk Štybar, Adam Ťoupalík, Šimon Vaníček

Zdendovy závody jsme měli jako výlety, vzpomíná Zdeněk Štybar st. Jak se těší do Tábora? Video se připravuje ...

České medailové úspěchy na MS v cyklokrosu od roku 2010

Ročník Umístění Kategorie 2023 (Hoogerheide) 3. místo - Kristýna Zemanová Ženy do 23 let 2018 (Valkenburg) 2. místo - Tomáš Kopecký Junioři 2017 (Bieles) 3. místo - Kateřina Nash Ženy elite 2016 (Heusden-Zolder) 2. místo - Nikola Nosková Ženy do 23 let 2016 (Heusden-Zolder) 2. místo - Adam Ťoupalík Muži do 23 let 2014 (Hoogerheide) 1. místo - Zdeněk Štybar Muži elite 2013 (Louisville) 3. místo - Adam Ťoupalík Junioři 2011 (St. Wendel) 3. místo - Kateřina Nash Ženy elite 2011 (St. Wendel) 3. místo - Karel Hník Muži do 23 let 2010 (Tábor) 1. místo - Zdeněk Štybar Muži elite 2010 (Tábor) 1. místo - Tomáš Paprstka Junioři

Vstupenky na MS v cyklokrosu 2024 v Táboře

V předprodeji se prodalo více než 25 tisíc vstupenek. Ty jsou i nadále v prodeji na webu pořadatele:

1 100 Kč - třídenní vstupenka

575 Kč - nedělní vstupenka

450 Kč - sobotní vstupenka

100 Kč - páteční vstupenka

Děti do 130 cm mají vstup zdarma.

České dráhy pak vypraví i speciální spoj R 98047 MS CYKLOKROS, který končí ve stanici Tábor-Čápův dvůr poblíž cyklokrosového areálu. Ve stejné stanici zastaví i řada rychlíkových spojů z Prahy do Českých Budějovic. Kompletně přehled najdete na webu cd.cz.

Kde sledovat mistrovství světa v cyklokrosu 2024 živě?

Kompletní servis z mistrovství světa v Táboře nabídně stanice ČT Sport, na které můžete sledovat všechny závody z Tábora živě.

