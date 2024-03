Favorité Tour roztáčí kola. Vingegaard: Když Pogačar zvládne Giro, já taky

Letošní cyklistická sezona slibuje bombastické věci. Vedle oblíbených jarních klasik a tří podniků Grand Tour do ní vstoupí olympijské hry, které jsou pro současné superstars velkým lákadlem. A tak se dočkáme třeba toho, že právě kvůli OH bude na Tour de France chybět Wout van Aert. Tadej Pogačar si dá jedinečný trojboj Giro – Tour – OH. Remco Evenepoel chce při první účasti na Staré dámě vyšperkovat formu pro srpnový závod v Paříži. A co plánují další esa?

Na italské Grand Tour bude jedním z největších favoritů, ovšem na Tour bude určitě znovu čelit výtečně připravenému Dánovi. Ten by totiž, alespoň podle aktuálních informací, na OH startovat neměl. Zato tam určitě nebudou chybět konkurenti jako Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, což na klasikářské trati budou monumentální soupeři.

Poté, co poslední dva roky neovládl Tour de France, hledá stále mladý (25 let) Pogačar jiné výzvy než jen porazit Jonase Vingegaarda. Letos přichází s trojbojem, který se hned tak nevidí. U jeho jména jako hlavní závody svítí Giro d´Italia, Tour de France a olympijské hry. Už jen výhrou na Giru a Tour by se zapsal do dějin. A co kdyby ještě přihodil zlato z OH?

Vingegaard: Když to zvládne on, já taky

Vítěz posledních dvou ročníků Tour de France má i pro letošek cíl zcela jasný – obhájit žlutý trikot. A tak se nijak zásadně nemění ani jeho program před hlavním závodem. Do sezony vstoupil 22. února v etapovém závodu O Gran Camiño. Tam, stejně jako loni, ovládl tři etapy ze čtyř, celkové pořadí i vrchařskou soutěž.

Zcela evidentně kvůli italskému startu Tour de France 2024 letos s týmem Visma-Lease a Bike zařadili etapák Tirreno-Adriatico, zatímco loni jel Dán Paříž-Nice. Jinak pak tradičně následuje Kolem Baskicka a Critérium du Dauphiné.

Ve Vingegaardově případě to tak vypadá, že opět sází na jednu kartu. „Divočiny“ jako double Giro – Tour, by prý ale také možná někdy v budoucnu zkusil. „Uvidíme, jak to zvládne Pogačar. Pokud by se mu to povedlo, šel bych do toho jednou taky. Ale nejdřív musím získat double Tour-Vuelta,“ nechal se slyšet.

Na Staré dámě bude jasným favoritem, ovšem bude mu tam chybět zcela zásadní pomocník. Wout van Aert totiž letos pojede poprvé italské Giro a před olympiádou pak Tour vynechá.

V druhé polovině sezony si také pohrával s myšlenkou účasti na olympijských hrách. Teď už ale uvažuje trochu jinak. Spíš to vypadá, že by jel mistrovství světa, kde by mu trať mohla sedět lépe a hlavně by měl po Tour i víc času na přípravu.