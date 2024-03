Výzva pro Kulhavého: Cape Epic! Návrat ne, odskočí si ze sportovního důchodu

Biker Jaroslav Kulhavý přidal na olympiádě v Riu do sbírky další medaili • Barbora Reichová (Sport)

V září 2022 se při speciální exhibici rozloučil s kariérou na horských kolech. Teď je ale olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý (39) zpět. Alespoň tedy částečně. Za jedenáct dnů naskočí do jednoho z nejtěžších závodů světa – Cape Epic v Jižní Africe. Na osmidenní akci dvojic by s parťákem Filipem Adelem chtěl mířit třeba i na etapové prvenství. „Ve svém věku bych ze sebe vytrvalost vyždímat měl. Je to pro mě výzva,“ říká Kulhavý.