Drsný pád cyklistických hvězd! Zranil se i favorit Tour, co vzkázal Pogačar?

S Jonasem Vingegaardem to nevypadalo dobře • Twitter

Na takové obrázky se chce dívat jen málokdo. Cyklisté po hrůzostrašném pádu leží nehybně vedle silnice, někteří v betonovém příkopu. Přesně to se stalo ve čtvrtek na etapovém závodu Kolem Baskicka. Po pádu ve sjezdu odvážela sanitka do nemocnice i dvojnásobného vítěze Tour de France Jonase Vingegaarda. Podle zpráv z týmu utrpěl hned několik zlomenin. Ze závodu odstoupili také Primož Roglič a Remco Evenepoel.

Už v dřívějších dnech se někteří z favoritů na celkové vítězství octli na zemi a měli pár odřenin. Jenže co se přihodilo ve čtvrteční etapě na závodu Kolem Baskicka, z toho se mohlo dělat zle i otrlejším povahám.

Do cíle zbývalo zhruba 35 kilometrů, když si to peloton v čele s největšími favority na celkovou výhru svištěl vysokou rychlostí ve sjezdu. V pravotočivé zatáčce to jednomu z jezdců podklouzlo, okamžitě šel k zemi a skončil zcela mimo silnici, když při tom těsně minul i obrovské kameny. Za ním se ale na asfalt poroučeli i další cyklisté, jedním z prvních byl úřadující mistr světa v časovce Remco Evenepoel. Belgičan se ze země sbíral už v první etapě, tentokrát však dopadl hůř.

Těžkému pádu se nevyhnul ani Primož Roglič v dresu lídra závodu, jenž s nepříjemnými odřeninami dojížděl do cíle už ve středu.

Nejhůř však z největších favoritů dopadl Jonas Vingegaard, vítěz posledních dvou ročníků Tour de France. Ten dlouhé minuty ležel nehybně za betonovým příkopem, v němž skončil jeho slovinský soupeř. Televizní záběry, které pak mnozí kritizovali, ukazovaly Dána ve stabilizované poloze, jak se o něj stará jeden z jeho sportovních ředitelů.

Po nějaké době hlavního muže celku Visma-Lease a Bike lékaři přemístili na nosítka a s límcem na krku a kyslíkovým přístrojem jej naložili do sanitky a odvezli do nemocnice.

Zhruba po třech hodinách přišla z nizozemského týmu tato zpráva: „Jonas je při vědomí a vyšetření u něj odhalila zlomeninu klíční kosti a několika žeber. V rámci preventivních opatření zůstává v nemocnici.“

Jeden z nejlepších cyklistů současnosti má tak hodně podobná zranění, která utrpěl před týdnem jeho kolega Wout van Aert na jedné z belgických klasik. Je tedy otázka, jak rychle se zvládne uzdravit a dostat do takové kondice, aby byl schopen naplno zasáhnout na Tour de France do bojů o další žlutý trikot.

O ten s ním měli soupeřit i Roglič s Evenepoelem. Oba sice z děsivého incidentu odešli po svých, ale také u Belgičana tým potvrdil zlomenou pravou klíční kost a lopatku. To Roglič odjel týmovým autem a do kamery ukázal zdvižený palec na znamení, že je v pořádku.

Vnehezké pozici byl k vidění také závodník UAE Team Emirates Jay Vine, který ležel v dalším příkopu. Jeho tým však brzy zveřejnil, že jejich jezdec byl při vědomí odvezen do nemocnice.

Následná vyšetření ukázala, že právě týmový kolega Tadeje Pogačara je zřejmě nejvíc postiženým z tohoto pádu. Podle týmového šéflékaře má zlomeniny obratle krční páteře a dvou obratlů hrudní páteře. „Naštěstí nedošlo k žádnému neurologickému porušení,“ uvedl lékař.

Vzkaz svým soupeřů, ale současně i kamarádům, poslal i Vingegaardův největší sok na Tour de France. „Pády nikdy nejsou tím, co chceme v cyklistice vidět. Dnes jsme bohužel viděli jeden opravdu ošklivý. Přeji mému parťákovi Jayovi i dalším kamarádům z pelotonu rychlé uzdravení,“ napsal Pogačar na sociálních sítích.

Etapu dojel peloton v poklidném tempu, o vítězství v čelní skupině bojoval i Karel Vacek, který skončil třetí.

Cyklistický závod Kolem Baskicka (WorldTour) - 4. etapa (157,5 km):

1. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty) 4:21:15, 2. Thompson (N. Zél./Groupama-FDJ), 3. K. Vacek (ČR/Burgos-BH), 4. Retegi (Šp./Kern Pharma), 5. Burgaudeau (Fr./TotalEnergies), 6. J. López (Šp./Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) 8:36:11, 2. Ayuso (Šp./UAE Emirates) -4, 3. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels), 4. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe) oba -6, 5. McNulty (USA/UAE Emirates) -13, 6. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -14, ...146. K. Vacek -17:56.