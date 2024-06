Pogačar x Vingegaard. Odlišné sezony, stejný cíl. Jak jsou na tom před Tour?

Jakoby chtěl osud srovnat skóre. Ve výhrách to na Tour de France mají Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard 2:2. A teď je to 1:1 i na nepříjemná zranění před hlavním cílem sezony. Zatímco Slovinec demoloval soupeře na Giro d´Italia a dojel si do Říma pro první triumf na Corsa Rosa, dánský cyklista se pomalu vracel do tréninku po těžkém zranění na závodu Kolem Baskicka. Stále není jasné, zda Vingegaard na Tour nastoupí, všichni ale věří, že ano. Jak na tom nyní dva největší favorité jsou?

Jeden nešťastný pád na monumentální klasice a byla z toho pořádná polízanice na další skoro tři měsíce. Tadej Pogačar teď moc dobře chápe, co prožívá jeho největší soupeř z Tour de France Jonas Vingegaard. Soupeř, ale zároveň člověk, ke kterému chová velký respekt.

Jeden z nejlepších cyklistů současnosti a možná i celé historie si loni 23. dubna na jednorázovce Lutych-Bastogne-Lutych zlomil kůstky v zápěstí a musel na operaci. Po ní následovala rekonvalescence a zároveň závod s časem. Do startu Tour de France, kde chtěl vrátit Dánovi porážku z minulého roku, zbývalo 68 dnů. Verdikt lékařů zněl šest týdnů bez zátěže, Pogačar však neposlechl a začal na kole jezdit minimálně o týden dřív. Sám pak uznal, že to uspěchal.

Ačkoliv mohl alespoň běhat a posilovat, výpadek se pak na něm při samotné Staré dámě projevil. I tak ale skončil druhý.

Nešťastné Baskicko

Teď se karta obrátila a ve stejné situaci po ještě těžším zranění je letos Vingegaard. Závodník týmu Visma-Lease a Bike spadl 4. dubna ve 4. etapě podniku Kolem Baskicka (86 dnů do startu TdF). S ním také Remco Evenepoel, Primož Roglič a další. Nejhůř však dopadl dvojnásobný vítěz Tour. Zlomená klíční kost, zlomená žebra, pohmoždění plic a pneumotorax. Takový byl výčet jeho zranění. Z nemocnice ve Španělsku byl Dán propuštěn až po dvanácti dnech.

I letos tak mají dva nejžhavější uchazeči o žlutý dres zcela jinou cestu na Grand Départ.

Pětadvacetiletý Slovinec má famózní sezonu, v níž vyhrál Strade Bianche, Kolem Katalánska, Lutych-Bastogne-Lutych a před týdnem dovršil triumf na Giro d´Italia.

Přesto že byl po třech týdnech v Itálii unavený, prohlašoval: „V posledních dnech jsem měl úžasné nohy. Třetí týden to bylo opravdu dobré a z tohoto úsilí se mohu výborně zotavit, takže nohy mohou být stejné - nebo dokonce lepší.“

Věta na vystrašení soupeřů? Spíš realita. Protože na Corsa Rosa si Pogačar s protivníky dělal, co chtěl, nikdo mu nestačil. A to to chvílemi vypadalo, že ještě nejede zcela naplno.

Kde od loňska zabral, a bylo to vidět, byly časovky. Po až vesmírném výkonu, který předvedl na loňském Grande Boucle Vingegaard, věděl jezdec týmu UAE Emirates a celá jeho stáj, že tady je potřeba zapracovat.

Během zimy se této disciplíně věnoval s novým trenérem, dodavatelé materiálu se zase snažili přinést ještě aerodynamičtější kolo, helmu, oblečení, ovšem vše tak, aby se v tom nový Kanibal, jak Pogačarovi teď mnozí přezdívají, cítil co nejlépe.

Zatímco Slovinec se snažil přijít na to, jak co nejlépe bojovat s chronometrem v zimě, Dán času vzdoruje nyní.

Měsíc od pádu začal jezdit venku na kole na chladnějším severu, v půlce měsíce už se přesunul i s rodinou do tepla na Mallorku. „Myslím, že pro něj bylo dobré, že tam byl s rodinou. Prožili hezké chvíle a mohl načerpat energii. Bylo pro něj dobré odpočívat někde, kde bylo pěkné počasí, a mohl tam i trénovat,“ komentoval Vingegaardův trenér Tim Heemskerk.

Dokonce už si tam vyzkoušel i větší kopce, když se několikrát vydal na Coll de Sóller, který je dlouhý 8,9 km s průměrným sklonem 5,3 % a maximem 12,7.

Teď už podle postu jeho týmu na sociálních sítích prověřuje plíce ve francouzských Alpách v Tignes. „Teď už je to víc jako normální trénink, u toho ale dál rehabilituje,“ nechal se slyšet nizozemský kouč. Za týden by se k němu a Woutu van Aertovi měli připojit i další parťáci, kteří mají jet na Tour de Framce.

Tour? Jen při 100% formě

Šéf Vingegaardovy stáje Richard Plugge ale stále tvrdí, že obhájce posledních dvou vítězství nastoupí na start ve Florencii 29. června pouze za předpokladu, že bude ve stoprocentní kondici. Proto ani zatím neurčil termín, do kterého se rozhodnou, jak to s Dánem bude.

„Tour de France není závod, do kterého můžete jít s trochu horší formou a doufat. Naděje není nikdy dobrý začátek, takže si musíme být jisti, že může být stoprocentní,“ dodal boss.

S tím ovšem nesouhlasí Pogačar. „Já jsem také loni nebyl na svých 100 %, a přesto jsem šel a bojoval o vítězství. Nikdy nevíte, co se může stát. Ale myslím, že Jonas bude stoprocentní a na Tour ho uvidíme skvěle připraveného,“ řekl Slovinec, který bude usilovat o double Giro - Tour, čehož chce dosáhnout proti kvalitnímu soupeři.

Vingegaard i jeho trenér jsou také optimističtí. „S Jonasem pracuji šest let, vím, co u něj funguje a co ne. Každý den se budeme snažit dosáhnout našeho cíle. Je dvojnásobným vítězem Tour, a tito lidé jsou výjimeční. Takže Jonas je optimista, já také a nemůžeme se dočkat, co bude dál,“ prohlásil před týdnem Heemskerk.

Také si byl vědom toho, že musí postupovat s rozvahou. „Snažíme se zvýšit jeho vytrvalost přidáváním hodin tréninku, intenzity, víme ale, že pět hodin v kuse nevydrží. Takže to děláme v několika blocích. I já to beru den po dni. Léčí se mu kosti, plíce, kůže, stojí ho to energii a někdy trpí,“ prozradil kouč.

Momentálně jsou tedy dva rivalové v úplně jiné fázi přípravy, ovšem jedno mají společné. Až do startu Tour by se neměli objevit na žádném závodě. V případě Vingegaarda je toto rozhodnutí pochopitelné - závody totiž přináší další riziko pádu. Pogačar má nyní naplánovaný odpočinek po Giru a poté vysokohorské soustředění.

Zato další uchazeči o triumf na Tour, tedy především Roglič a Evenepoel, už se z pádu v Baskicku zotavili a včera odstartovali do Critéria du Dauphiné, jedné ze dvou generálek na Starou dámu.

Letošní sezona v podání rivalů