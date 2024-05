Pogačar spanilou jízdou získal celkový triumf na Giru. Hirt si polepšil

Už do předposlední etapy letošního Giro d´Italia vyrazil Tadej Pogačar na růžovém kole. Takhle dopředu se odvážil vyhlásit sám sebe za celkového vítěze 107. ročníku. Aby ne, náskok měl naprosto luxusní (7:42 minuty), a to se rozhodl také poslední horskou etapu vyhrát. A tento svůj úmysl opět i dotáhl do konce. Ve stoupání však čelil také nepříjemným chvílím kvůli fanouškům. Jan Hirt zajel další výbornou etapu a celkově se posunul.