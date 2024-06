Paříž jako útěcha. Vacek si ale po MČR postěžoval: Každý rok stejný scénář

Český talent Mathias Vacek vyhrál první etapu Závodu míru jezdců do 23 let • Barbora Reichová/Závod míru

Český talent Mathias Vacek vyhrál první etapu Závodu míru jezdců do 23 let • Barbora Reichová/Závod míru

Český talent Mathias Vacek vyhrál první etapu Závodu míru jezdců do 23 let • Barbora Reichová/Závod míru

Republikové tituly v silniční cyklistice nebyly tím jediným, co se o víkendu v Jevíčku vyjasnilo. Stále nebyli známi žena a muž, kteří pojedou v srpnu na olympijské hry. Na klasikářkou trať, která tam závodníky zavede na proslulá pařížská místa, se nakonec vypraví Julia Kopecký, která brala na mistrovství republiky třetí příčku. Mezi muži byl nejžhavějším adeptem Mathias Vacek. Letenku na OH si také vysloužil, ale byl zklamaný, že neobhájil republikový titul.

Během uplynulého roku byl dres českého mistra pořádně vidět. Mathias Vacek, který jej před rokem na společném česko-slovenském šampionátu získal, ho v prvodivizním celku Lidl-Trek mnohokrát provětral v popředí závodů, třeba i na slavném kostkovém pekle Paříž-Roubaix.

Právě díky dobrým výkonům byl velkým adeptem na jediné olympijské místo v silničním závodu, které má Česko letos v Paříži k dispozici. „Nominační kritéria vycházela z mezinárodních závodů nejvyšší kategorie. Jak u mužů, tak i u žen byl určen závodník nebo závodnice, který do jara dokazoval výsledky na mezinárodní scéně nejvyšší výkonnost,“ vysvětlil reprezentační šéftrenér Petr Kaltofen.

Na základě nejlepších a nejstabilnějších výkonů si tak svou první účast na olympijských hrách vysloužili Julia Kopecký, Češka žijící v Nizozemsku, a Vacek.

„V mužské kategorii to pro nás bylo snazší, silniční komise se jednomyslně shodla na Vackovi. Prvním náhradníkem bude Pavel Bittner, díky dlouhodobým výsledkům v elitních závodech,“ přiblížil trenér.

U žen byla situace trochu složitější. „Čekali jsme až na sobotní mistrovský závod, ale i po něm jsme se všichni shodli na Julii Kopecký. První náhradnicí je Kristýna Burlová,“ dodal Kaltofen.

Pro Kopecký to bude v 19 letech mimořádný zážitek. Moc se do Paříže těší ale i Vacek, byť už má skvělé zážitky i z těch největších závodů.

„Těším se, oproti mistrovství republiky to bude určitě něco jiného, bojovat za Česko. Pro hodně jiných sportů je olympiáda cosi mimo dimenzi, absolutně největší cíl. U cyklistů je to trochu jinak, nemá přeci jen až takovou prestiž jako u atletů a podobně. Já bych ji zařadil na podobnou pozici jako Grand Tour nebo mistrovství světa,“ řekl Vacek.

I když po nedělním mistrovském závodu byl, i s olympijskou nominací v kapse, přece jen dost zklamaný. Nepodařilo se mu totiž v konkurenci tradičně bohatě zastoupených domácích týmů obhájit titul mistra ČR v hromadném závodu.

„Dělo se tady to, co se děje každý mistrák. Každý za mnou jede, hlídá si mě, hlavně ATT Investments a Elkov-Kasper. Je to každý rok stejný scénář, radši to nechají odjet o 10 minut, hlavně ať tam není žádný Vacek,“ postěžoval si na běžnou strategii těchto dvou velkých celků, které navíc měly své zástupce v čelní skupině.

„Bittner odjel s Kelemenem, ale když jsme nastupovali já s bráchou (Karlem), tak nás hlídalo 20 závodníků. Když jsem pak dojel Bittnera a Kelemena, tak se se mnou Biťák točil, toho si dost vážím. Ale čtyři borci z Elkovu se tam vezli a ani jednou neprostřídali, tak co se děje? Možná kdybych si odskočil do lesa, tak by šli se mnou,“ rozohnil se krátce po dojetí.

Variantou do budoucna tak pro závodníky, jako je Vacek a další z World Tour či menších zahraničních týmů, je držet spolu. „Kdyby se nás domluvilo třeba pět a jeli bychom na jednoho člověka a celý závod nějaké tempo, tak by se to asi dalo. Ale i tak je to těžké, každý má nějakou svoji ambici,“ zamyslel se Jan Hirt, který se po vydařeném nedávném Giru také šampionátu zúčastnil.

Pro titul si ze skupiny uprchlíků nakonec dojel Tomáš Přidal (Elkov-Kasper), za ním skončili Michael Kukrle a Vojtěch Kmínek. Mezi ženami se z vítězství radovala už v sobotu Barbora Němcová z Dukly Praha, druhá dojela Nikola Bajgerová a třetí byla Kopecký.

„Vůbec si sebe neumím představit jako mistryni republiky, teprve to pobírám. Je to skvělý pocit, ale ještě si to naplno vůbec neuvědomuju,“ hlásila trochu zaskočeně Němcová.