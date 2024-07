Alaphilippe či Hirschi: Jak se do Česka lákají velké cyklistické hvězdy?

Mají za sebou první etapu, ve které si to o vítězství rozdali borci z nejlepších stájí světa. A přitom jsme se nevzdálili z českého území. Etapový podnik Czech Tour letos přilákal hned osm stájí kategorie World Tour, tedy té nejvyšší úrovně. „Různými formami jsem je přesvědčoval, aby přijely, a ony na to různě v čase reagovaly,“ říká ředitel závodu Leopold König, sám bývalý silniční profesionál.

Jde o tradiční závod silničních cyklistů v Česku, jež ale stále častěji využívají ke své přípravě i jezdci té nejvyšší úrovně. Důkazem je účast například dvojnásobného mistra světa Juliana Alaphilippa na letošní Czech Tour. Na té by měl vyladit formu pro olympijský závod v Paříži (3. 8.). Nejen jeho přítomnost zase zvýší prestiž podniku, který má ambici od roku 2026 postoupit na vyšší level rovnající se druhé cyklistické lize.

Máte na startu osm World Tour týmů. Co to pro vás znamená a jak bylo těžké toho dosáhnout?

„Pro nás je to obrovské zadostiučinění a velká důvěra ze strany týmů, že jim poskytneme to, co potřebují. S tím, že jich bude osm, jsme asi nikdo nepočítali. Já jsem měl v plánu pět. Když jsme podepsali šestý, tak jsem říkal: Super. Když sedmý a pak osmý, tak jsem tomu už ani nevěřil. Je to pro nás velký úspěch.“

Týmy se přihlašují samy, nebo využíváte i kontaktů z minulosti, ze své závodní kariéry?

„Se všemi týmy jsem byl v kontaktu a různými formami jsem je přesvědčoval, aby přijely, a ony na to různě v čase reagovaly. Některé trvaly mnohem déle, některé byly dohodnuté třeba během měsíce. Samozřejmě kontakty pomáhají v otevření dveří do týmu, to je jasné. Ale nedokážu říct z jakého procenta.“

Prozraďte, čím se dají týmy z první divize přesvědčit, aby přijely na závod do Česka.

„Je to skladba závodu, logistická nenáročnost během závodu. Jsou to i ubytovací podmínky, kdy některé týmy měly hodně velké požadavky. A samozřejmě i finanční.“

Na které ze jmen cyklistů jste nejvíc pyšní, že jsou k vidění na českých silnicích?

„Určitě jsou to Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen a Marc Hirschi, který přibyl na poslední chvíli. Všechno jsou to velká jména, vyhráli etapy na Tour de France. Takže tito tři vyčnívají. Ale i ten zbytek, máme z World Tour týmů silná jména jako Sergio Higuita, výborný vrchař z Red Bull-Bora-hansgrohe. Těch jmen je tam letos opravdu strašně moc.“

Dřív jste mívali pozdější termín a pro mnoho cyklistů jste sloužili jako příprava na španělskou Vueltu, teď zase na olympijské hry. Je pro vás hodně důležité mít termín blízko podobné velké akce?

„Rozhodně. Je to v rámci velmi nabitého kalendáře něco, čím musíte týmy zaujmout. Takže je důležité to, co jsem říkal už předtím, ale i termín hraje velkou roli. Jsem rád, že jsme se rozhodli ho dát právě na začátku OH, hned týden po Tour de France, i když tam skoro žádné jiné závody nejsou, soupeříme jen s Kolem Valonska. Hraje to opravdu velkou roli, protože když to velkým týmům nebude dávat smysl, tak sem nepřijedou.“

Kalendář závodů sestavuje Mezinárodní cyklistická unie (UCI). Do jaké míry můžete ovlivnit termín, ve kterém Czech Tour bude?

„Je jasné, že jsme závislí na UCI a ostatních závodech. Ale hlavně do toho zasahuje i televizní přenos. Takže musíme najít nějaké okno, kde bude mít volno Eurosport. Takže okolností, které musíme zohledňovat, je poměrně dost, ale UCI se nám snaží vyjít vstříc pokaždé, když chceme navrhnout nějakou změnu termínu.“

Přímý přenos na Eurosportu je také velký posun, že?

„To je obrovský milník. Strašně nás to zviditelní a dostane mezi širokou veřejnost. Budeme ve 190 zemích na světě, z toho v 18 live na veřejně dostupné stanici, živě nás vysílá ČT2. Takže to je obrovský přínos pro závod.“

Často mluvíte o tom, že byste se chtěli posunout ještě o třídu výš (kategorie 2.Pro). Co je třeba pro to udělat? Týmy musí sbírat body, jak to funguje u závodů?

„Všechny parametry už teď splňujeme. Patří mezi ně právě TV přenos, dále nějaké procento World Tour týmů, což také máme. Takže když v tom budeme pokračovat a požádáme o to, tak by nemělo nic bránit tomu, abychom to dostali. Ale to je pak samozřejmě na UCI a musíme projít celým procesem přijetí.“

Říkal jste, že byste byl spokojený s pěti World Tour týmy. To je ta hranice, kterou musíte splnit?

„Myslím, že je to i méně.“

Rádi byste váš závod rozšířili na větší území České republiky. Kam byste chtěli zamířit?

„Rozhodně bychom chtěli do Prahy, protože by si takový závod zasloužila. To je na sto procent. A určitě i další části Čech. Posunout se z Moravy víc na západ a udělat z toho opravdu Czech Tour.“

Kolik etap by takový závod pak měl?

„Optimum by bylo kolem pěti. Nebo takhle, ideál je sedm, abychom pokryli celou republiku. Ale v rámci kalendáře myslím, že je to tak těch pět. Delší program už by byl asi náročnější i pro týmy.“

World Tour týmy na Czech Tour

UAE Team Emirates

Ineos Grenadiers

Red Bull-Bora-hansgrohe

Visma-Lease a Bike

Soudal-Quick Step

Bahrain Victorious

dsm-firmenich-PostNL

Intermarché-Wanty

Cyklistický etapový závod Czech Tour, 1. etapa: Prostějov - Ostrava (151,2 km):

1. Lamperti (USA/Soudal-Quick Step) 3:50:25, 2. BITTNER (dsm-firmenich PostNL), 3. Einhorn (Izr./Israel-Premier Tech), 4. Zijlaard (Niz./Tudor Pro Cycling), 5. Molano (Kol./UAE Emirates), 6. Liepinš (Lot./dsm-firmenich PostNL), ...14. NEUMAN (ATT Investments), 44. LUKEŠ (Elkov-Kasper) všichni stejný čas.