Vingegaard by chtěl jet poprvé Giro, v týmu jsou proti. Co Pogačar?

Už na začátku této sezony se nechal slyšet, že když double Giro-Tour zvládne jeho rival Tadej Pogačar, půjde do toho také. Slovinec si s touto výzvou poradil, jak nejlépe to šlo. Takže teď by mohla být řada na Jonasi Vingegaardovi. Ten už jel Tour de France i Vueltu a Espaňa, ovšem italskou Grand Tour ještě odškrtnutou nemá. V příštím roce by prý chtěl, ale v týmu s ním zajedno nejsou. Kde by se tedy největší hvězdy mohly v sezoně 2025 objevit?

Když Tadej Pogačar na začátku letošního roku oznámil svůj program zahrnující premiéru na Giro d´Italia i další účast na Tour de France, začalo se spekulovat, zda se v současné cyklistice dají obě Grand Tour v jednom roce vyhrát. Unikátní double totiž naposledy získal Marco Pantani před 26 lety. Ovšem často zaznívala odpověď: Kdo jiný než Tadej?

Načež se ozval i jeho největší a na Tour de France momentálně reálně snad i jediný sok Jonas Vingegaard. „Uvidíme, jak to zvládne Pogačar. Pokud by se mu to povedlo, šel bych do toho jednou taky,“ prohlásil dánský zázrak ještě před svou vážnou nehodou v Baskicku.

Podle listů Gazzetta dello Sport a Het Laatste Nieuws by se Vingegaard rád na Giru ukázal už v příští sezoně.

V Gazzettě vlastněné RCS Sport, pořadatelem Giro d´Italia, stálo, že „by Vingegaard rád uskutečnil svůj debut na Giru a také jeho tým to vážně zvažuje.“

To však z Visma-Lease a Bike okamžitě popřeli. „Nevím, odkud ten příběh pochází. V tuto chvíli to nepovažuji za reálné. Ale to je jen můj názor,“ nechal se slyšet sportovní ředitel Frans Maasen.

Podle něj by měla být Dánovým primárním cílem pro příští rok třetí celková výhra na Tour de France.

„Jonasovi se nelíbí představa, že by se vrátil na Tour a skončit zase druhý. Chce být nejlepší a musí hodně tvrdě pracovat, aby se zlepšil. To bude výzva, protože pokud zůstane na stejné úrovni, pravděpodobně už Pogačara neporazí,“ řekl Maassen.

V takovém případě by se jevil reálnější podobný scénář jako v minulé sezoně, tedy jet na vítězství Tour de France a poté, když vše půjde podle plánu, zkusit vítězný double Tour-Vuelta.

Ačkoliv momentálně není známý itinerář žádné z trojice Grand Tours, zdá se logický stejný program i v případě Pogačara. Double Giro-Tour už si připsal, ovšem španělskou Vueltu jel zatím jen jednou jakožto svůj první třítýdenní etapový závod a skončil celkově třetí.

Po letošní třetí příčce na Staré dámě je jasné, že by si ji v příštím roce měl zopakovat i Remco Evenepoel. Stejně jako by měl poprvé absolvovat dvě celé Grand Tour v jedné sezoně. S ohledem na jeho špatné zkušenosti s tou italskou by to tak rovněž mohlo být stejné jako u Vingegaarda s Pogačarem.

Nejhůř se odhaduje program Primože Rogliče, kde nejspíš bude rozhodovat až to, co pořadatelé jednotlivých podniků pro příští sezonu nachystají. Do týmu Red Bull-Bora-hansgrohe šel hlavně proto, aby mohl jet zase Tour de France, jenže ani letos se nedokázal zbavit prokletí. Přidat pátý triumf na Vueltě a stát se lídrem historických tabulek bude jistě lákavé. To ale i druhé vítězství na Corsa Rosa.