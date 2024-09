Startuje cyklistické MS. Překvapí Vacek v časovce? TOP desítka je reálná

Jde totiž o jeho parádní disciplínu. Už na olympijských hrách ukázal, že v pouhých dvaadvaceti letech je schopen čelit světové špičce, když vyrovnal nejlepší český výsledek pod pěti kruhy, tedy 11. místo.

Celý cyklistický svět pak zaskočil úvodní časovkou Vuelty a Espaňa, kde mu chyběly jen dvě sekundy k vítězství a obléknutí červeného dresu. V té závěrečné po těžkém třítýdenním putování už pak přiznal, že se na něm podepsala únava, i tak bral 6. příčku.

„Uvidíme, co s jeho tělem udělala Vuelta, ale věřím, že zejména v časovce má na hodně dobrý výsledek. Na Vueltě zajel časovky skvěle. Neříkám, že jede pro medaili, to by asi byla trochu senzace, ale desítka je určitě reálná. Za mě by to byl super výsledek,“ prohlásil reprezentační trenér Petr Kaltofen.

Konkurence je opravdu nabitá. Na zlatém speciálu připomínajícím olympijský úspěch bude světový titul obhajovat Remco Evenepoel, belgickou dvojici pak doplní silák Victor Campenaerts. Nechybí ani dvojnásobný mistr světa Ital Filippo Ganna, domácí Stefan Küng, vítěz Vuelty Primož Roglič, kterému by mohla sedět trasa s jedním stoupáním. Nebo ten, který na španělské Grand Tour nakonec předčil Vacka – Brandon McNulty.

Trať časovky mužů je dlouhá 46,1 kilometru a první cyklista na ni vyjede ve 14.45. Před nimi se ukážou ženy, které pojedou 29,9 km. Zde ale Česko zastoupení nemá. Mistrovství světa se v okolí Curychu pojede i celý příští týden a vyvrcholí další neděli silničním závodem mužů, v němž nastoupí česká čtveřice Mathias Vacek, Jakub Otruba, Michal Schlegel a Michael Boroš.

Nejbližší program MS

Neděle

12.00 individuální časovka ženy

14.45 individuální časovka muži

Pondělí

9.15 individuální časovka junioři

14.45 individuální časovka muži do 23 let

Úterý

8.30 individuální časovka juniorky

Středa

14.00 časovka smíšených týmů

Od čtvrtka silniční závody.