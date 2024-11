Nevídaný plat, přestup desetiletí šéf stopl. Olympijský vítěz nestál o soud

Žebříčku cyklistických platů, stejně jako tomu výkonnostnímu, kraluje trojnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar. Ale mohlo to být jinak. Už na konci minulé sezony se spekulovalo, že by z belgické sestavy Soudal-Quick Step mohla odejít její největší hvězda Remco Evenepoel. Mezi zmiňovanými byl třeba i celek Ineos Grenadiers, kde by si mladý Belgičan platově určitě polepšil.

Nic z toho ale nebylo, protože platný kontrakt u bosse Patricka Lefevera má až do konce sezony 2026. Jeho porušení by znamenalo nepříjemné a asi i zdlouhavé tahanice u soudu, a po tom čtyřiadvacetiletý cyklista netoužil. Proto nabídky odmítl.

I letos se přehrávala podobná písnička, i když místo Britů se objevil nový zájemce. Ještě bohatší. Alespoň podle nabídky, kterou Evenepoel údajně obdržel. Komentátor belgické televizní a rozhlasové stanice Sporza Michel Wuyts listu Het Laatste Nieuws prozradil, že nabídka ročního platu v Red Bull-Bora-hansgrohe zněla 10 milionů eur (přes 250 milionů korun). To je dvojnásobek toho, co má Evenepoel po zisku dvou olympijských zlatých medailí, titulu mistra světa v časovce a celkového třetího místa na Tour de France ve své vylepšené smlouvě.

Součástí dohody mělo být, že by si do německého týmu, do nějž letos vstoupil jako sponzor Red Bull, přivedl i tři pomocníky a navrch ceněného sportovního ředitele Klaase Lodewycka. A to už bylo na Lefevera, jenž už dřív prohlašoval, že trvá na dodržení smlouvy, moc.

„Lefevere postavil překážky pro výměnu pomocníků a přikoval Evenepoela na dobu trvání jeho smlouvy,“ prozradil Wuyts.

Pokud by k přestupu opravdu došlo, byl by Evenepoel s tímto v cyklistice naprosto nevídaným honorářem ještě lépe placený než Tadej Pogačar. U něj se před uplynulou sezonou zmiňovala částka 6 milionů eur, které ročně dostává od tým UAE Emirates. Po úchvatné sezoně, v níž postupně zcela suverénně dobyl Giro d´Italia, Tour de France i duhový trikot pro mistra světa, si i on vysloužil vylepšení a prodloužení smlouvy. Ta má nyní platnost do konce roku 2030 a stanovuje roční plat na 8 milionů eur (přes 202 mil. Kč).

Rok 2030 zní u dnešních cyklistů už skoro jako smlouva do konce kariéry. Zda tomu tak v případě Pogačara (26 let) bude, jisté není. To Wout van Aert, který dokázal na Tour de France vyhrát časovku, sprint i horskou etapu, se toho nebál a „doživotní“ kontrakt, alespoň co se sportovního života týká, letos se stájí Visma-Lease a Bike podepsal. I v tomto případě jde o něco zcela výjimečného.