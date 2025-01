Řezné rány, všude krev… Auto srazilo německé cyklisty, pět je v nemocnici

Mallorca je rájem nejen dovolenkářů, ale často ji využívají i profesionální cyklisté k přípravě. Podobně na tom byli i němečtí reprezentanti v dráhové cyklistice, pro které španělský ostrov byl poslední zastávkou před únorovým ME. Při jedné z tréninkových jednotek však do klubka jezdců najelo auto, které řídil devětaosmdesátiletý muž. Šest závodníků skončilo v nemocnici, mnozí i s vážnějšími zraněními, která však neohrožují život. Evropský šampionát je ale ztracen.

Hlavní zprávou je, že nikdo ze šesti cyklistů není ohrožen na životě. Podobné incidenty někdy bohužel končí tragicky. Mělo totiž jít o čelní náraz, borci na začátku skupiny tak měli velké štěstí. Celý incident z povzdálí sledoval německý trenér Lucas Schädlich v autě, který se tak stal svědkem nehody.

Mezi zraněnými jsou i medailisté z MS Benjamin Boos a Bruno Kessler. Druhý jmenovaný dopadl ze všech nejlépe a dle německých médií už opustil nemocnici v Palma de Mallorca s oděrkami a pohmožděninami. Mohl se tak vrátit zpět do hotelu.

Další členové německé výpravy jsou na tom hůře. Osmnáctiletý benjamínek reprezentace Louis Gentzik utrpěl vlasovou zlomeninu v rameni a lehký otřes mozku. Také by měl být ale z nemocnice brzy propuštěn. „Věřím, že mě brzy pustí, vrátím se do Německa a začnu co nejdřív s tréninkem. Přeji ostatním brzké uzdravení,“ napsal na sociálních sítích Gentzik a vyslovil přání, aby k sobě byli lidé na silnici více ohleduplní.

Pokud se u zbylých závodníků potvrdí zranění, která budou vyžadovat intenzivnější nemocniční péči, německý svaz zvažuje převezení reprezentantů domů, aby o ně bylo důkladně postaráno.

Řezné rány na obličeji, všude krev...

„Auto nás srazilo prakticky z ničeho. Měl jsem dvě řezné rány na obličeji, všude byla krev. Ostatní byli rozeseti na několika metrech," řekl další z cyklistů Max David Briese v telefonickém rozhovoru německým médiím z nemocnice. „Za daných okolností se mi daří dobře. Mám otřes mozku. Měl jsem o něco víc štěstí než někteří moji kolegové,“ dodal.

Co konkrétně zbylé členy výpravy trápí, nebylo specifikováno, ale jde o zlomeniny různého charakteru. Vzhledem k tomu, že mohlo jít o život, jsou to vlastně dobré zprávy. Směrem k ME, které začíná 12. února, je to ale pro Němce špatná zvěst.

Nehodu má na svědomí devětaosmdesátiletý muž, který do skupiny cyklistů měl čelně narazit. Španělské zdroje uvedly, že test na alkohol a drogy u něj dopadl negativně a policii řekl, že skupinu na kolech prostě přehlédl.

Je to doslova jen pár dní, co do světa vyletěla tragická zpráva o úmrtí devatenáctileté italské cyklistky Sary Pifferové, kterou při tréninku rovněž srazilo auto. Začátkem prosince se pro změnu dvojnásobný zlatý olympionik a několikanásobný mistr světa v silniční cyklistice Remco Evenepoel tvrdě potkal s poštovním vozem, což mu „vyneslo“ zlomeninu žebra, pravé lopatky a ruky.