Aktivní Vacek byl na klasice v Belgii vidět, pak mu došly síly. Skončil patnáctý

Úvodní jarní klasiku Omloop Nieuwsblad vyhrál jako druhý Nor v osmdesátileté historii závodu Sören Waerenskjold. Český cyklista Mathias Vacek skončil po aktivním výkonu patnáctý.

Čtyřiadvacetiletý Waerenskjold z týmu Uno-X Mobility dosáhl na první výhru v závodech kategorie WordTour v hromadném spurtu. Bývalý mistr světa do 23 let v časovce za sebou v těsném dojezdu nechal Francouze Paula Magniera a Belgičana Jespera Philipsena. Dosavadním jediným norským vítězem klasického závodu z Gentu do Ninove byl Thor Hushovd (2009).

Vacek byl v průběhu závodu vidět. Dvaadvacetiletý český cyklista nejrychleji z pelotonu vystoupal prudké stoupání Muur van Geraardsbergen zhruba 16 km před cílem, ale ve spurtu už mu síly chyběly.

Cyklistický závod Omloop Nieuwsblad (WorldTour) - 197 km:

1. Waerenskjold (Nor./Uno-X Mobility) 4:37:53, 2. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Van Moer (Belg./Lotto), 5. Watson (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Kubiš (SR/Unibet Tietema Rockets), ...15. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 92. T. Kopecký (ČR/Unibet Tietema Rockets) -5:25, 143. Kelemen (ČR/Tudor) -9:37.