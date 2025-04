Divoká jízda při prohlídce trasy Paříž-Roubaix: Favorit málem odpadl ještě před závodem

Při závodu Napříč Flandry to byl velký trapas, když jezdci Visma-Lease a Bike v čele s Woutem van Aertem nevyužili přesilovku v úniku a závod nevyhráli. O čtyři dny později už se cyklista pyšnící se ohromnou všestranností nemusel za nic stydět, ale pódium mu na monumentu Kolem Flander zase uteklo. Rád by to napravil, ideálně vítězně, tuto neděli v Královně klasik, tedy kostkové klasice z Paříže (přesněji Copiégne) do Roubaix.

Jenže nechybělo moc a nemusel se na start vůbec postavit. Při čtvrtečním průzkumu tratě, nebo spíš její náročnější části se totiž jen tak tak vyhnul nepříjemnému pádu.

Při průjezdu legendárního úseku v Arenberském lesíku měl totiž defekt předního kola, což způsobilo velmi náročnou ovladatelnost celého stroje. Prokázal však, že ačkoliv toho v terénu v uplynulé sezoně moc neodzávodil, nic ze svého umu nezapomněl. Z kostkové části i s prázdným kolem přeskočil na vyasfaltovanou část a bezpečně přibrzdil.

Van Aert je považován společně s Mathieu van der Poelem, Tadejem Pogačarem a Madsem Pedersenem za jednoho z největších favoritů nedělního závodu dlouhého téměř 260 km, přičemž kostkové sektory tvoří dohromady přes 55 kilometrů z nich.