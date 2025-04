Léčba šokem: Loni myslel, že v Baskicku zemře, teď se cyklista na osudný závod vrátil

Je to už rok, kdy z cyklistického závodu Kolem Baskicka přišla šokující zpráva. Hned tři favorité Tour de France se vážně zranili při hrůzném pádu ve sjezdu. Tehdy se mluvilo hlavně o Jonasi Vingegaardovi, jenž později přiznal, že si chvíli myslel, že zemře. Podobné pocity ale prožíval také Belgičan Steff Cras, který patřil k nejhůř zraněným cyklistům. Na rozdíl od velkých hvězd je ale Cras v těchto dnech zpět v Baskicku. „Beru to jako určitou pomstu,“ prozradil.

Poraněné plíce – právě to měli před rokem po děsivém pádu na Kolem Baskicka společné Jonas Vingegaard a Steff Cras. Zatímco jeden z hlavních favoritů Tour de France byl zmiňován ve všech médiích, o Crasovi to tak platilo v Belgii, ovšem všude jinde tohoto závodníka týmu TotalEnergies řešily už spíš jen specializované cyklistické weby.

Přitom nyní 29letý rodák z Geelu patřil mezi ty nejhůř zraněné. Při osudném pádu totiž skončil přímo v betonovém žlabu vedle silnice, čímž si způsobil vážná zranění.

„A to kdybych letěl na betonový blok vedle, možná bych tu už nebyl,“ řekl Cras nizozemskému webu Wielerflits.

Televizní kamery si všímaly hlavně hvězd. Vingegaard ležel na trávníku, kolem něj několik týmových kolegů a později lékaři. Remco Evenepoel měl tehdy také štěstí, že skončil na trávě a vyvázl se zlomenou lopatkou. To dánský dvojnásobný šampion Staré dámy a Cras, který byl v záběrech jen občas, na tom byli mnohem hůř. „Byly chvíle, kdy jsem myslel, že to nepřežiju,“ přiznal pro dánskou televizi na konci minulého roku Vingegaard.

Zlomená žebra i obratle

Stejné myšlenky napadaly hned po karambolu i Crase. „Půl minuty jsem se nemohl nadechnout a měl jsem pocit, že se dusím. Je po všem, pomyslel jsem si. Ale asi po 30 vteřinách se plíce přece jen trochu otevřela a dostal jsem dost vzduchu, abych se mohl nadechnout,“ uvedl tehdy pro belgickou televizní a rozhlasovou společnost Sporza. Stejně jako Vingegaard totiž utrpěl při pádu pneumotorax.

Mezi další Crasova zranění patřila zlomená žebra a také dva páteřní obratle. Když lékaři přišli po operacích s optimističtějšími vyhlídkami, začal si Cras hned plánovat, jak se vrátí na Tour de France. Stejně jako její obhájce.

Jeden zásadní rozdíl u těchto dvou cyklistických profesionálů ale najdeme. Vingegaard je sice i letos zraněný (po pádu na Paříž-Nice v polovině března), ani původně ale neměl v plánu se na tento osudný závod vrátit. To Cras k tomu přistoupil zcela opačně.

„Musím říct, že je poněkud pozitivní pocit se sem vrátit. Zejména proto, že do Baskicka jsem jel z důvodu pomsty. Vnímám to jako šanci vymazat negativní momenty z loňského roku,“ prohlásil Belgičan.

„Pád mám samozřejmě pořád někde vzadu v hlavě. Ale není to tak, že bych na něj každý den vzpomínal. Tím, že jsem se vrátil do Baskicka, se nyní uzavřel kruh. Rozhodně je důležité se tomu nevyhýbat a být na startu s nadšením. Je to pro mě důležité i do budoucna, abych na to, co se stalo, zapomněl.“