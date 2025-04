Jako by nestačilo, že těla cyklistů dostanou v legendární klasice Paříž-Roubaix pořádně zabrat otřesy po kostkách. I tentokrát „Peklo severu“ ukázalo řadě závodníků, že umí být ještě mnohem drsnější. Nepříjemné pády potkaly hodně jezdců, mezi nimi také Mathiase Vacka. Kdo z nich dojel do cíle s krvavými šrámy a kdo vůbec?

Když se Tadej Pogačar rozhodl, že chce letos poprvé jet kostkový monument Paříž-Roubaix, v jeho týmu UAE Emirates-XRG se vyděsili. „Naším hlavním cílem je obhajoba prvenství na Tour de France. Roubaix je zbytečně moc riskantní,“ hlásil šéf Mauro Gianetti.

Nakonec si slovinská hvězda prosadila svou. A zhruba 37 kilometrů před cílovou čárou na velodromu v Roubaix se nejspíš o Pogačarovy šéfy pokoušely mrákoty, když sledovali, jak nevybral zatáčku na jednom z kostkových úseků. Štěstí stálo při něm, muži vezoucímu duhový dres se nic nestalo.

Řada dalších už ale takové štěstí neměla. I letos skončilo pár cyklistů v nemocnici nebo v lepším případě u týmových lékařů na šití.

Nutná operace

Jedním z těch, kdo dopadl nejhůř, byl jezdec týmu XDS Astana Davide Ballerini. Ten si vybral opravdu pořádnou smůlu. Nejprve musel vytasit složitý manévr, když mu v občerstvovací zóně vstoupil do cesty jeden z členů týmů. Když už pak téměř dojížděl peloton, závod pro něj skončil předčasně po střetu s divákem, který vkročil do silnice. Podle zpráv z kazašského týmu si Ital zlomil dvě kůstky v zápěstí a okamžitě podstoupil operaci.

Na operaci ruky musí také závodník španělské sestavy Movistar Manlio Moro. Ten spadl víc než 180 kilometrů před cílem, tedy ještě dřív, než dorazil na kostky. Výsledkem je zlomená záprstní kůstka v pravé ruce. Jen o pár kilometrů dál spadl jeho týmový kolega Albert Torres. Ten závod opouštěl s límcem na krku, zprávy z nemocnice ale byly daleko pozitivnější.

„Albert má odřeniny, ale je v pořádku,“ hlásil tým, pro který Královna klasik dopadla nejhůř. Do cíle nedojel žádný ze sedmičky jejich závodníků.

Zlomeninu ruky si přivodil také kolega vítězného Mathieu van der Poela Silvan Dillier.

Nechybělo ani typické cyklistické zranění – zlomná klíční kost. S tou musel na zákrok týmový parťák Pavla Bittnera Julius van den Berg (Picnic-PostNL) a také jezdec týmu Soudal-Quick Step Ayco Bastiaens.

Krev v obličeji

Další cyklisté pak do cíle dojeli, ale s nepříjemnými krvavými šrámy. Mnozí pouze s odřeninami, ale jiní i s tržnými ranami v obličeji. To postihlo letos i Mathiase Vacka, který se dlouho pohyboval i na kostkových sektorech v přední části startovního pole. Po pádu v jedné ze zatáček ale dojel do cíle až 116., s krví kolem oka. Při drsném pádu, kdy přepadl přes řídítka, si mladý Čech roztrhl levé obočí. „Vypadá to jako záběry z válečné zóny, ale i takové je Roubaix. Nikdy nevíte, co vás překvapí na dalším rohu,“ napsal Vacek na svůj Instagram, kde zveřejnil mimo jiné i fotky s krví v obličeji.

Stejná zatáčka, podobné zranění, jen jiný závodník – Stefan Küng. Právě tento zkušený Švýcar si 15 kilometrů před cílem způsobil tržné rány na nose a bradě a také si odřel koleno.

O den dřív jely Paříž-Roubaix i ženy a ani jim se pády nevyhnuly. Naštěstí mezi postiženými nebyla žádná z dvojice Češek (Tereza Neumanová a Kristýna Burlová).