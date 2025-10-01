Evenepoel má časovkářský double, Vacek splnil na ME cíl. Závod ale komplikoval vítr
Časovka na mistrovství Evropy, které ve středu odstartovalo na jihovýchodě Francie, měla jasného favorita. Remco Evenepoel se i po rychlém přesunu z Rwandy cítil být plný sil a do závodu si věřil. Stejně jako český reprezentant Mathias Vacek. Nejen jim ale nakonec výkon komplikoval silný vítr. Lépe se s podmínkami i tratí dlouhou 24 kilometrů popral Belgičan, který k nedávnému titulu světového šampiona přidal i ten evropský. Vacek dojel sedmý.
Světový šampionát a ten evropský od sebe tentokrát dělí pouhé tři dny. A tak měla jedna z jejich hlavních hvězd dost napilno. Remco Evenepoel odjel v neděli v Africe závod s hromadným startem, v němž nebyl spokojený se stříbrem, a už ve středu znovu v belgické závodní kombinéze nasedl na svůj časovkářský speciál a vydal se vstříc medaili z ME.
To Mathias Vacek raději první africké mistrovství světa vynechal a soustředil se právě na časovku na evropském šampionátu. Zde byla trať o poznání kratší, což zatím českému mladíkovi vyhovuje. I proto měl stanovený vysoký cíl – skončit v top 10. „V hlavě mám i top 5, tak uvidíme, jak mi to sedne,“ prozradil Vacek před odjezdem do Francie.
Vacek na trať vyjížděl mezi posledními, za ním byla ještě jména jako Josh Tarling, Filippo Ganna nebo Evenepoel.
První mezičas ukázal, že Belgičan po závodění na MS v minulém týdnu nic ze své časovkářské rychlosti neztratil. Projel jím suverénně nejrychleji, na dosud vedoucího Gannu najel 13 sekund. Vackovi na tomto prvním měření patřila sedmá příčka.
Ve chvíli, kdy projel druhým mezičasem, byl český mistr na třetím místě, postupně jej ale odsouvali za ním jedoucí Tarling, Ganna i Evenepoel. Oproti tomu předchozímu si ale Čech o příčku polepšil.
Vacek: Můžu být spokojený
Mezi druhým a třetím mezičasem ale začaly českému mladíkovi docházet síly. Zatímco předtím ztrácel na Daana Hooleho na pozici před ním jen dvě sekundy, na třetím mezičase, který byl umístěn 22,5 km před cílem, už to bylo sedm a po průjezdu Ganny a Evenepoela pokles zase na sedmou příčku.
Před ním bylo ještě závěrečné stoupání, o kterém před závodem tvrdil, že je potřeba do něj pošetřit síly. Ty už ale Vacek nechal na trati předtím, a tak když projížděl cílem, zlepšení z toho nebylo. Český mistr v této disciplíně přesto splnil hlavní cíl (top 10), když skončil na 7. místě.
„Byla to dost náročná časovka, hodně větrná. Bylo těžké v tom kočírovat kolo, ale samozřejmě pro všechny to bylo stejné. Dal jsem tomu maximum, nemůžu si stěžovat na nějaké větší chyby, co jsem udělal. V prostřední části jsem to na kopci trochu přepálil a pak jsem byl trochu na limitu a úplně jsem se z toho nedostal, ale nakonec v cíli je to sedmé místo, můžu být dost spokojený. Samozřejmě, mohlo to být lepší, ale dal jsem tomu všechno,“ zhodnotil po závodě Vacek svůj výkon.
Potíže s nepříjemným větrem potvrdil také Evenepoel. „Vítr byl docela silný, většinou čelní, jen občas foukalo z boku, takže bylo chvílemi obtížnější kontrolovat kolo a projet zatáčkami dokonale. Ale zvládl jsem to a vše se povedlo. Jsem opravdu šťastný, že dnes beru další titul.“
Stříbro si z Francie odváží Ganna, bronz překvapivě získal jezdec třetidivizní stáje Niklas Larsen z Dánska.
Evropský šampionát pokračuje časovkami juniorů a kategorií do 23 let, od pátku jsou na programu silniční závody, jejich vyvrcholením bude ten mužský v neděli.
Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Drome-Ardéche (Francie) - časovka (24 km):
Muži elite: 1. Evenepoel (Belg.) 28:26, 2. Ganna (It.) -43, 3. Larsen (Dán.) -1:08, 4. Hayter -1:09, 5. Tarling (oba Brit.) -1:09, 6. Hoole (Niz.) -1:38, 7. Vacek (ČR) -1:43.
Ženy elite: 1. Reusserová (Švýc.) 33:06, 2. Ottestadová (Nor.) -49, 3. Bredewoldová (Niz.), 4. Aalerudová (Nor.) obě -51, 5. Nooijenová (Niz.) -58, 6. Labousová (Fr.) -1:04.
Muži do 23 let: 1. Vervenne 30:27, 2. Van Kerckhove (oba Belg.) -1, 3. Rafferty (Ir.) -6, ...32. J. Bittner (ČR) -3:15.
Ženy do 23 let: 1. Venturelliová (It.) 34:17, 2. Ahtosaloová (Fin.) -48, 3. Vierstraeteová (Belg.) -51, ...21. Kvasničková (ČR) -2:41.
Junioři: 1. M. Mouris (Niz.) 30:49, 2. Murphy (Ir.) -4, 3. Birkedal (Dán.) -27, ...18. Patras (ČR) -1:52.
Juniorky (12,2 km): 1. Ostizová (Šp.) 18:38, 2. Leisová (Něm.) -2, 3. Gissingerová (Nor.) -10, ...18. Hezinová (ČR) -1:15.