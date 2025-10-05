Předplatné

Po titulu mistra světa má Pogačar i evropský primát. Česká trojice nedokončila

Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závoděZdroj: ČTK / AP / Jerome Delay
Tadej Pogačar triumfálně přijíždí do cíle jako mistr světa
Tadej Pogačar triumfálně oslavuje vítězství na mistrovství světa
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
17
Fotogalerie
ČTK
Cyklistika
Začít diskusi (0)

Mistrem Evropy v silničním závodě se stal slovinský cyklista Tadej Pogačar, jenž před týdnem ve rwandském Kigali obhájil titul světového šampiona. Stříbro získal vítěz středeční časovky Belgičan Remco Evenepoel, bronz Francouz Paul Seixas. Češi Mathias Vacek, Jakub Ťoupalík ani Petr Kelemen závod nedokončili.

Sedmadvacetiletý Pogačar triumfoval opět podle stejného scénáře, jak se mu to podařilo dvakrát na MS - před týdnem v Kigali i loni v Curychu. I tentokrát se čtyřnásobný vítěz Tour de France, jemuž se loni podařilo vyhrát i Giro d'Italia, odhodlal dlouho před koncem k úniku, na který nikdo ze soupeřů nenašel odpověď. Evenepoel přijel do cíle s mankem 31 sekund, Seixas na Pogačara ztratil přes tři a půl minuty.

Začít diskuzi

Cyklistika 2025

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2025 - program a etapy

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů