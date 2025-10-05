Po titulu mistra světa má Pogačar i evropský primát. Česká trojice nedokončila
Mistrem Evropy v silničním závodě se stal slovinský cyklista Tadej Pogačar, jenž před týdnem ve rwandském Kigali obhájil titul světového šampiona. Stříbro získal vítěz středeční časovky Belgičan Remco Evenepoel, bronz Francouz Paul Seixas. Češi Mathias Vacek, Jakub Ťoupalík ani Petr Kelemen závod nedokončili.
Sedmadvacetiletý Pogačar triumfoval opět podle stejného scénáře, jak se mu to podařilo dvakrát na MS - před týdnem v Kigali i loni v Curychu. I tentokrát se čtyřnásobný vítěz Tour de France, jemuž se loni podařilo vyhrát i Giro d'Italia, odhodlal dlouho před koncem k úniku, na který nikdo ze soupeřů nenašel odpověď. Evenepoel přijel do cíle s mankem 31 sekund, Seixas na Pogačara ztratil přes tři a půl minuty.