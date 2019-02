Brady má rekordní šestý titul v NFL. Belichick: Jsem rád, že je hráč Patriots | iSport.cz

Nebyl to klasický Bradyho večer. Útoku Patriots, kterému velí, se nedařilo překonat pevnou obranu soupeře. Navíc hned při prvním dlouhém pasu 41letý quarterback chyboval a Rams zachytili jeho rozehrávku, čímž přišel o míč.

K Bradyho štěstí zahráli skvěle jeho spoluhráči z obrany. Nakonec to byl přeci jen on, kdo ve 4. čtvrtině vykouzlil parádní přihrávku na Roba Gronkowskiho, která přiblížila Patriots k end zóně soupeře a v následné hře umožnila běh Sunyho Michela, který znamenal jediný touchdown finále.

„Byl to neuvěřitelný rok. Bojovali jsme během něj více než kdykoliv předtím. Nemůžu uvěřit tomu, že jsme vyhráli,“ uvedl po skončení Super Bowlu Brady. „Rams hráli dobře, jejich obrana byla skvělá a každá naše rozehrávka byla velmi náročná. Naštěstí jsme se pak dostali k jednomu touchdownu. Ten rozhodl, protože naše obrana odehrála nejlepší zápas v sezoně. Chyběl kousek a zápas mohl dopadnout jinak, bylo to opravdu náročné utkání,“ dodal.

Pro Bradyho znamenala výhra 13:3 nad Rams zisk šestého Super Bowlu v kariéře, což se žádnému hráči nepodařilo. V počtu získaných titulů se doposud dělil o první místo s Charlesem Haleym, který jich měl na kontě rovněž pět, když první dva získal jako hráč San Franciska 49ers a tři v dresu Dallas Cowboys. Šestým titulem se ale nyní Brady osamostatnil. Zároveň se ve 41 letech stal nejstarším quarterbackem, který kdy pozvedl trofej Vince Lombardiho.

Kromě počtu triumfů v Super Bowlu drží rodák z Kalifornie také rekord v počtu vyhraných zápasů v NFL. Celkem jich má na kontě už 237. „Je to skvělý quarterback a postavil bych ho proti komukoliv. Je to skvělý hráč, jeho rekord je bezkonkurenční. Jsem rád, že je to můj quarterback v Patriots,“ řekl směrem k Bradymu trenér Bill Belichick.

Byl to právě 66letý kouč, kdo stál v roce 2001 u zrodu legendy. Po zranění quarterbacka Drewa Bledsoa vložil svou důvěru do mladého Bradyho, kterého si v roce 2000 Patriots vybrali až v šestém kole draftu. Mladík se osvědčil a dovedl tým až do Super Bowlu, kde dostal přednost před uzdraveným Bledsoem. Patriots pomohl v únoru 2002 k výhře nad St. Louis Rams 20:17 a mohl slavit svůj první triumf v NFL.

„Ten chlap už toho tolik dosáhl. Je nejlepší ze všech. Způsob, jakým trénuje, způsob, jakým se připravuje na zápasy, je legendární. To ho dělá největším,“ vyzdvihl Bradyho jeho spoluhráč Rob Gronkowski.

Po triumfu ve 36. Super Bowlu v roce 2002 se z dalších prvenství Tom Brady radoval v letech 2004, 2005, 2014, 2017 a nyní i 2019, čímž se nesmazatelně zapsal do historie amerického fotbalu.