Úlet mladé hvězdy! Jednička draftu praštila soupeře helmou do hlavy | iSport.cz

Jednička draftu z roku 2017, velká naděje do obranných řad podceňovaného a tápajícího týmu z města na pobřeží Erijského jezera. Právě Myles Garrett měl být hlavní hvězdou obrany Browns, od kterých se po příchodu útočných hvězd, wide receiverů Odella Beckhama Jr. a Jarvise Landryho, letos čekaly skvělé výsledky odpovídající síle kádru. V Clevelandu ale stále hledají způsob, jak obranu a útok vyladit tak, aby tým pravidelně vyhrával.

Důležitý zápas s divizním rivalem z Pittsburgu sice zvládli a oživili tak naději na play off, ale kvůli zkratu Garretta v závěru přijdou o jednu z opor týmu. Třiadvacetiletý defensive end se na obranné činnosti týmu podílí v průměru jedním sackem na zápas.

Skládka Masona Rudolpha však přišla až po odhození míče. Akce pokračovala a hostujícímu rozehrávači se nelíbilo, jak Garrett celou situaci dohrává. Oba borci se tak dostali do ostré výměny názorů. Při té mu Garrett strhl helmu, kterou se po něm následně ohnal a uděřil hostujícího quarterbacka do hlavy.

Absolute wild scene from Thursday Night Football.



