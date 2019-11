Trapas v NFL! Nováček měl jít ještě hrát, ale už slavil výhru selfíčkem | iSport.cz

Tragickým průběhem sezony zničení fanoušci Washington Redskins slavili. Kicker Dustin Hopkins dvacet sekund před koncem prokopl háčko a jeho field goal zajistil týmu výhru 19:16 nad Detroit Lions, první vítězství po šesti týdnech.

Ještě sice zbývalo dohrát pár sekund, v nichž soupeř teoreticky mohl reagovat. Ale quarterback Washingtonu Dwayne Haskins už slavil selfíčkem s jedním z fanoušků. Pak ale quaterback Detroitu Jeff Driskel spáchal interception a držení míče přešlo ještě jednou na Washington. Haskins měl jít znovu na hřiště. Jenže poblíž nebyl, takže musel na poslední snap do tzv. vítězné formace náhradník Case Keenum.

„Sháněli jsme se po něm,“ připustil kouč Redskins Bill Callahan. „Řekl bych, že si myslel, že už bylo po zápase. Nesměju se tomu. Budeme to řešit.“

Haskins hned po zápase v televizním rozhovoru přiznal, že se nechal omámit vítěznými emocemi. „Byl jsem tak rozrušený, že jsem rozbil láhev s vodou. Koukám a jsme ve vítězné formaci.“

Haskinsova chyba samozřejmě vzbudila pozornost. Na Twitteru ho kritizoval bývalý quaterback Redskins Joe Theismann.

„Jak se vám může stát, že zmeškáte snap, protože si děláte selfie? Je to neprofesionální a špatné,“ napsal Theismann.

Potěšený byl naopak fanoušek Jaime López-Verduzco, který unikátní selfie získal.

„Je to opravdu speciální, protože je to můj první zápas NFL a tenhle kluk právě získal svoje první domácí vítězství v NFL,“ řekl López-Verduzco pro CNN.

Dwayne Haskins takes a selfie with fans while Case Keenum has to do the victory formation pic.twitter.com/Y76AL2cquF