Spory stranou. New Yorku pomáhají respirátory od Patriots, velkého rivala v NFL | iSport.cz

New England Patritots minulých dvacet let v NFL terorizovali New York, místo svého největšího historického soupeře. Teď jde ale rivalita stranou. Mocný majitel klubu Robert Kraft vypravil speciální letadlo do Číny pro 1,7 milionu respirátorů a 300 000 z nich věnoval těžce zkoušenému New Yorku.