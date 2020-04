Jaký bude draft NFL na dálku? War room v obýváku, výběr mailem | iSport.cz

První kolo draftu se koná v noci ze čtvrtka na pátek. Co zažijí manažeři, kluboví skauti i šéfové ligy během dne, kdy je tradičně k NFL upřena pozornost celé Ameriky?

„Čeká je naprosto bezprecedentní situace. Bude se draftovat ne z jednoho místa, ale z pokojů a ubytovacích zařízení jednotlivých manažerů,“ vysvětluje Ondřej Horák, šéfredaktor webu nfl.cz v podcastu iSport.cz k draftu. „Myslím si, že to všechno bude tak trochu divočina, nebude to pro žádnou stranu, zástupce ligy, jednotlivých týmů vůbec jednoduché.“

Kluby byly výrazně omezeny už v týdnech před draftem. NFL kvůli hygienickým omezením před měsícem uzavřela všechny své areály. Hráči směřující na draft nemohli absolvovat lékařské prohlídky ani pohovory s týmovými šéfy, které mají běžně na rozhodování klubů velký vliv.

Tvz. war rooms, rozsáhlé pracovny, kde se během draftu scházejí týmoví manažeři, skauti i majitelé, budou tentokrát prázdné. NFL rozhodla, že každý musí pracovat ze svého domova. New Orleans Saints nařízení zhatilo nápad uspořádat svou válečnou poradu v lokálním pivovaru.

Místo tradičních velkých tabulí s hodnocením hráčů, tzv. boardů, budou mít jednotlivé týmy sdílené dokumenty v počítačích. Výběry budou moct manažeři posílat buď přímo přes internet ligovým funkcionářům, v záloze ale bude mail nebo pozemní telefonní linky. Jen generální manažer má povolenou účast experta na IT.

„Nejhorší, s čím se týmy musí vypořádat, bude komunikace,“ říká v podcastu Radim Kroulík, PR manažer České ligy amerického fotbalu. „Draft se z minuty na minutu vyvíjí jiným směrem. Co platilo před minutou, se výběrem nebo trejdem může postavit na hlavu. Týmy jsou pod obrovským časovým presem. Pokud je nějaký trenér rád, že vůbec zprovozní počítač, teď na to bude sám.“

Mocní muži se dostanou do nezvyklých situací. Například zkušený kouč Ron Rivera, který v zimě nově nastoupil ve Washingtonu, bude zřejmě používat počítač své dcery. Problémy můžou přijít, jak dokázala pondělí generálka, při níž kvůli technickým problémům místo povolených deseti minut trvalo půl hodiny, než Cincinnati Bengals uplatnili svůj pick.

„Já se obávám, že jim ta generálka moc nepomůže,“ míní Horák. „Většina týmů zjistila, že to nebude úplně procházka růžovým sadem a technické komplikace jsou očekávatelné. Týmy budou mít plné ruce práce s interní komunikací a teď ještě musí vyřešit externí komunikaci, aby dokázali předat svůj výběr komisaři NFL. Nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby si to vytipovala skupinka hackerů a zkoušela přerušit komunikaci…“

V obtížných podmínkách se bude každopádně rozhodovat o budoucnosti NFL. Jedničkou draftu by se měl podle zámořských expertů i podle mock draftu iSport.cz stát quarterback Joe Burrow, hvězda loňské univerzitní sezony.

Drama se očekává na čísle 3. To sice v současnosti drží Detroit Lions, je ale možné že tým vyjedná trejd s některým z klubů, které na draftu nutně potřebují získat kvalitního quarterbacka. Mluví se hlavně o Los Angeles Chargers a Miami.

„Přikláním se k tomu, že o trojku proběhne velký závod,“ říká Kroulík.

Více na podcastu iSport.cz, kde se dozvíte i náš mock draft prvních šesti výběrů.