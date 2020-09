Brees vs. Brady. Chystá se bitva nejslavnějších, poprvé šli proti sobě na univerzitě

Před zápasem z velké obrazovky Alicia Keys zazpívala neoficiální černoškou hymnu Lift Every Voice and Sing, která se má během sezony hrát před každým zápasem NFL. • Reuters

Tenhle sport není pro staré. O to víc bude ale dnešní večer výjimečný. Na stadionu Mercedes-Benz Superdome poprvé v dějinách NFL amerického fotbalu nastoupí do zápasu dva quarterbeci nad 40 let. Zároveň ale půjde o střet dvou statisticky nejlepších quarterbacků historie. New Orleans Saints s Drew Breesem čekají na Tampa Bay Buccaneeers s Tomem Bradym (22.25, PP Premier Sport).

První zápas Toma Bradyho po konci jeho dvacetileté legendární éry v New England Patriots by přitahoval pozornost Ameriky i tak. NFL ale očekávání ještě vyšpičkovala, když Buccaneers k prvnímu zápasu poslala do New Orleans a nechala se tak fanoušky celé léto těšit na skutečnou lahůdku.

Brady je silou svých úspěchů nejúspěšnějším hráčem historie ligy. S Patriots získal rekordních šest Super Bowlů. Brees má jediný Super Bowl z roku 2010, ovšem v respektu nijak nezaostává. V počtu naházených yardů i touchdownů Brees vede historické tabulky, Brady je v obou případech druhý.

Dva lídři v počtu naházených yardů se naposledy potkali v roce 1998 při střetu Dana Marina s Johnem Elwayem. Utkání dvou nejlepších v počtu touchdownů se dokonce naposledy uskutečnilo v roce 1949. Před 71 lety proti sobě stáli Sid Luckman a Sammy Baugh.

Breesovi je jednačtyřicet, Brady je dokonce ještě o dva roky starší. Poprvé v historii NFL tak proti sobě nastoupí k začátku zápasu dva quarterbeci čtyřicátníci. Přes své dlouhé kariéry se ale střetnou teprve posedmé v kariéře, z toho pošesté v NFL. Je to způsobeno systémem soutěže, v němž se většina klubů na hřišti potká v průměru jednou za několik let.

Poprvé spolu hráli na univerzitě, kde Bradyho Michigan porazil Breesův Purdue. V NFL vyhrál první tři vzájemné zápasy Brees (dvakrát v dresu v Chargers, jednou za Saints), v posledních dvou střetech v letech 2013 a 2017 ale vyhráli Patriots s Bradym.

Pro srovnání, Messi a Ronaldo se zatím napříč soutěžemi potkali pětatřicetkrát. Crosby s Ovečkinem si to rozdali dokonce dvaapadesátkrát. „Čas nás jednou určitě dožene. Ale zatím se ho snažíme porazit,“ usmívá se Brees.

Quarterback Saints se letos bude snažit dokázat, že ještě pořád patří mezi elitu, ačkoli v posledním play off zklamal hned v úvodu.

A jakou výzvu má před sebou teprve Brady! Umořený bídou ofenzivního týmu Patriots kolem sebe po dvou dekádách opustil vítěznou dynastii a přišel do města, které je přímým opakem mašinérie z Foxborough. Buccaneers nebyli dlouhých dvanáct let v play off a patří k dvěma týmům NFL, které se do turnaje o titul nedostaly celá desátá léta.

Sám Brady je pro svůj nový tým významnou posilou. Má navíc k dispozici skvělé receivery Mikea Evanse a Chrise Godwina. A hlavně, po roční pauze, se k němu v Tampě Bay připojil jeho věrný tight end Rob Gronkowski.

„Kdybych byl fanoušek, těšil bych se už dávno,“ řekl Bruce Arians, kouč Buccaneers. „Je speciální být toho součástí. Když se potkají dva nejlepší hráči dějin, je to vždycky zábava.“