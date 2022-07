Comeback skoro jako od Bradyho. Triumf v Czech Bowlu ale slaví Lions

Stát se tohle v NFL, ujížděla by na tom půlka Ameriky. Running back Adam Žouželka převzal balon od svého quarterbacka ještě ve vlastní end zoně, rozeběhnul se do rozlehlé zelené plochy před sebou a běžel, dokud nebyl na druhém konci hřiště se svým touchdownem. V zápise má za tenhle běh 99 yardů, ale celkově uběhl něco přes stovku.

„Tohle se mi stalo úplně poprvé. Samozřejmě to byla zásluha O lajny. Já jsem byl úplně nedotknutý. Myslel jsem, že to ani nedoběhnu, ale podařilo se,“ líčil Žouželka.

I kvůli tomuhle kouzelnému momentu dostal Žouželka cenu pro MVP titulového zápasu. V tuhle chvíli ve druhé čtvrtině vedli Lions 28:0 a zdálo se, že mají zápas v kapse. Co se stalo potom, však udělalo z jasného mače parádní drama, v němž nebyl vítěz jasný téměř do posledních sekund.

„Člověk nemá co ztratit. Když se všechno pokazí, tak musí jít all-in. Vycházely nám nějaké věci,“ popisoval quarterback Vysočiny Jan Dundáček strategii pokusu o úžasný obrat.

Sám se v úvodu těžce trápil, v první čtvrtce mu vyšel jediný pas z osmi a statistika mu počítala celkem minus jeden yard. Ještě před poločasem ale poprvé donesl míč po zemi do endzony. A v druhé půli jeho tým sehrál boj o naději.

Dundáček přidal další touchdown po zemi a necelých devět minut před koncem skóroval vtipnou přihrávkou na ofenzivního linemana Michala Renga. Skóre bylo najednou 28:21, Vysočina se dostal na rozdíl jediného touchdownu. A to přesto, že obhájci přišli během chvilky o tři pilíře své defenzivní lajny, o dva kvůli disciplinárním trestům.

„Bylo to strašný, ta druhá půlka,“ odfouknul si Žouželka. „Ve druhé půlce jsem na sidelajně zažíval perné chvilky. My jsme ani nepovolili, ale báli jsme se o to přijít, Gladiators do toho šli po hlavě, neměli co ztratit, hráli vynikající fotbal. Honza Dundáček - neskutečný výkon. Ale myslím si, že jsme měli celkově lepší tým. Jsme mistři!“

Žouželka se hodně zasloužil o to, aby si tenhle výkřik mohl užít. Udal zápasu tón hned ve druhé minutě, když zkoprnělou obranou soupeře donesl touchdown ze čtyřiceti yardů. Pak přidal svůj fantastický běh přes celé hřiště. A po celý zápas obranu Vysočiny trhal dravými průniky. Po zemi nasbíral 262 yardů, s úžasným průměrem 12,5 yardu na akci.

Na druhé straně ale zářila česká legenda. Dundáček se spolu se svým týmem nikdy nevzdal, v nouzi vytahoval z playbooku exotické nápady, které fungovaly. Po úvodním tápání nastartoval žhavou spolupráci s receiverem Vojtěchem Mašitou, oceněnou 104 yardy.

Muž, který je v Česku něčím jako Tom Brady v NFL, málem dovalil podobný comeback jako nejúspěšnější fotbalový hráč dějin ve slavném Super Bowlu 2017, kdy dovedl New England Patriots k vítězství proti Atlantě z manka 25 bodů.

„No, akorát, že to nakonec nebylo,“ usmál se Dundáček. „Nakonec to bylo hezčí, divácky zajímavé. Ale když si vykopete zákop 28:0, tak si říkáte o to, že máte prohrát. Lioni byli skvěle připravení. Nebyli jsme daleko, ale byli.“

Pro dlouholetou oporu Prague Black Panthers to byl dvakrát smolný víkend. Jeho bývalému klubu v sobotu v posledních sekundách nevyšel útok a v semifinále rakouské ligy AFL prohrál 44:50 s Vienna Vikings.

„Hrozný, dvojitej kyselej víkend. Klukům jsem to hrozně přál,“ litoval Dundáček.

Lions v druhé půli ztuhli, ale nakonec situaci zvládli. I díky parádnímu hodu quarterbacka Shazzona Mumphreyho na receivera Marka Suchého za 76 yardů.

„V půlce jsme si řekli, že nebude lepší oslava, než když se nám to podaří otočit. Teď bude trošku kyselá oslava, ale zabojovali jsme a myslím, že jsme tady nechali srdce,“ řekl Dundáček.