Rekordní běh v NFL! Hrdina zvládl 98 yardů k touchdownu: To si nevysníte

Sam Hubbard je místní kluk. V Cincinnati se narodil, hrál tady fotbal na střední škole, i na univerzitě nastupoval za Ohio State. A teď aby mu rodáci postavili sochu.

„Tohle si nevysníte,“ smál se Hubbard poté, co se stal hrdinou zápasu wild card kola play off NFL.

Dvanáct minut před koncem základní doby byl mezi Bengals a Ravens vyrovnaný stav 17:17, hosté ale právě byli hodně blízko akci, která slibovala brzké vedení. Míč byl na pouhých dvou yardech od endzony Cincinnati. Quarterback Tyler Huntley dostal do vysílačky příkaz vyrazit za podpory svých blokařů přímo do endzony. Po začátku akce zvedl ruku s balonem ve snaze dotlačit šišatý míč na hranici endzony, což by znamenalo touchdown. Pak se ale během několika momentů přihodilo několik věcí.

Linebacker Germaine Pratt se Huntleymu postavil do cesty a zastavil jeho progres. Logan Wilson pak do balonu plácnul tak, že ho quarterbackovi vyrazil z rukou. A ve chvíli, kdy byla většina hráčů na jedné hromadě kolem endzony, se míč snesl do rukou Hubbardovi. Ten se pak rozběhnul do prázdného zeleného prostoru před sebou a běžel jak Forrest Gump. Z týmu Baltimoru měl jen obrovitý tight end Mark Andrews sílu ke stíhačce. Svých víc než 110 kilogramů přinutil do dlouhého sprintu, ale k Hubbardovi se nedostal.

Šlo o historickou událost, nejdelší fumble v dějinách play off, který skončil touchdownem. Hubbard vrátil míč na druhou stranu hřiště poté, co akce začínala 98 yardů od endzony Baltimoru.

„Proto se nikdy nesmíte vzdávat, ani když jste dva yardy od vlastní endzony,“ chválil svůj tým Zac Taylor, kouč Cincinnati.

Bengals vůbec poprvé v historii dvě sezony po sobě vyhráli zápas v play off. Vloni se dostali až do Super Bowlu. Teď jsou od titulového zápasu ještě dvě utkání. V dalším kole pojedou do Buffala k odvetě za nedávný nedohraný zápas kvůli zástavě srdce safetyho Bills Damara Hamlina.

PLAY OFF NFL

Wild card kolo – Konference AFC: Jacksonville Jaguars-Los Angeles Chargers 31:30, Buffalo Bills-Miami Dolphins 34:31, Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 24:17.

Konference NFC: San Francisco 49ers-Seattle Seahawks 41:23, Minnesota Vikings-New York Giants 24:31.

Divizní kolo – AFC: Kansas City Chiefs-Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills-Cincinnati Bengals

NFC: Philadelphia Eagles-New York Giants, San Francisco 49ers-Tampa Bay Buccaneers/Dallas Cowboys.