Unikátní premiéra! Hlášky baseballistů během zápasu. Pozor, jsem dlaždič

„Konečně jsem si mohl na kopci s někým povídat,“ usmíval se Satoria, který se na nedávném World Baseball Classic blýsknul i proti slavnému Shohei Ohtanimu z Japonska. I o tom byla během duelu řeč.

S unikátním nápadem přišel reprezentační nadhazovač Lukáš Ercoli, který je i PR manažerem České baseballové asociace. „Lukáš, naše mediální spojka, se mě ptal, co bych na mikrofon říkal,“ líčí Ondřej Satoria, který v extralize hájí barvy Arrows Ostrava. „Nevím, podle čeho to vybral, ale byl jsem první „oběť“. Proč ne? Nikdy jsem nic podobného nezkoušel, ale nebránil jsem se. All Star je na tohle ideální. Ale pozor, jsem trošku dlaždič.“

Patnáct minut před rozcvičkou se Ondřeje Satorii ujal televizní štáb. „Byla trochu věda to udělat tak, aby mi technika nevadila při házení, ale zvládlo se to. Baterku jsem měl připnutou vzadu na opasku, miniaturní mikrofon na dresu, to bylo v pohodě. Trošku jsem cítil sluchátko v uchu, občas mi vypadávalo, klasický špunt. Ale šlo to dobře. Zvuk jsem slyšel čistě, žádný šum, pohoda.“

„Ondřeji, slyšíme se?“ ozval se Satoriovi komentátor Jakub Stařík ve druhé směně za stavu 0:0, když se zrovna chystal na jeden z nadhozů. „Co budeš házet?“

Reprezentant okamžitě zahlásil typ nadhozu, kterým se blýsknul i proti Japonsku na WBC: „Dělník... A divej!“ dodal, když jeho speciální "točka" prosvištěla kolem pálkaře. „Funguje krásně.“

Satoria pak mezi nadhozy i obrannými zákroky s komentátory naprosto přirozeně probíral třeba zážitky z World Baseball Classic, počet nadhozů nebo „osamělost“ klíčového muže v poli. „Jsem rád, že tady konečně nestojím sám,“ říkal Satoria. „Na kopci jste nejblíže ke slunci, je tady největší vedro a s nikým si nemůžu povídat. Maximálně sám se sebou.“

Byl překvapený, jak plynule vše fungovalo. „Vše šlo hladce,“ líčí Satoria. „Vůbec mě to nerušilo. Pravda, spíš jsem se soustředil na rozhovor a tělo jelo nadhazovací automatiku. Ale bylo to fajn, příjemné zpestření. Vůbec jsem z toho nebyl nervózní.“

Na All Star Game v Chocni přišla víc než tisícovka fanoušků a viděli neuvěřitelný závěr exhibičního mače mezi reprezentací a výběrem hvězd extraligy







Když pak vypustil poslední strike a vyřadil třetího pálkaře ze hry, suše zahlásil: „A zdarec!“ Asociace video okamžitě pověsila na Twitter, mělo ohromný úspěch. „Přišla mi hromada ohlasů, lidi by to prý chtěli každý zápas,“ usmíval se Satoria. „Jsem rád, že se to povedlo. V nějakém vyhroceném zápase by to asi bylo složitější, ale proč ne? Děláme to pro lidi a naše fanoušky.“

Připouští, že si před zápasem opakoval, aby si dával pozor na slovník. „Já jsem jim hned říkal, že jsem trošku dlaždič. Ptal jsem se, jestli můžu mluvit sprostě. Že to ke mně, zvlášť na kopci, i patří. Prý v pohodě. Že se to když tak vypípá. Ale naštěstí nebylo sprostých slovíček potřeba. Všechno v klidu.“

Mikroporty měli během zápasu i manažer a trenér Pavel Chadim a matador Arnošt Dubový. „Pavel během zápasu komentoval naše mladé kluky,“ upřesňuje Satoria. „Honza Kozel a Ondra Vank byli v repre poprvé, tak řešili jejich výkony. A Arnošt Dubový, náš zeměpisář, probíral diplomku a zkoušel kluky ze zeměpisu. To prý byla sranda, ale tohle video jsem zatím neviděl.“

Česká reprezentace se z Chocně přesunula do Prahy, kde se bude na hřišti Eagles hrát tradiční Pražský baseballový týden. Češi se postupně utkají s výběrem Austrálie (středa 21.6. od 18.30), Rakouskem (čtvrtek 22.6. od 16.30) a výběrem zahraničních hráčů Globetrotters (pátek 23.6. od 18.30). O víkendu pak bude turnaj finišovat.

Vrcholem druhé části sezony bude domácí mistrovství Evropy (24. září – 1. října), základní skupina se bude hrát v Ostravě. „Těším se moc, turnaje doma mají už jen díky publiku jinou atmosféru,“ říká Satoria. „Fandí se tady jinak než po světě a v Evropě. Věřím, že právě skvělí fanoušci nás mohou dotáhnout k vytoužené medaili.“

Dodává, že evropský šampionát bude pro něj osobně peprnější. „Během mistrovství Evropy se mi má narodit syn, takže bude složitější vše ukočírovat.“ Čili jak? V levém uchu přenosové sluchátko a v pravém přítelkyně? „Asi to bude jediné možné řešení,“ dodal se smíchem Satoria.