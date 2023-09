Baseballisté před domácím ME porazili šampiony. Máme na medaili, zní z týmu

Eric Sogard dorazil do Česka, které bude reprezentovat na ME baseballistů, opět i s celou rodinou • ČTK / Deml Ondřej

Čeští baseballisté se chystají na domácí ME • Baseball Czech

Pro národní tým to byl před evropským šampionátem skvělý test. V pátek sehráli s Nizozemci defenzivní bitvu, v níž je drželi výkony nadhazovačů Lukáše Hloucha a Filipa Čapky a pomohla i hra vnitřních i vnějších polařů. Pálkaři často kontaktovali míče, v osmé směně měli Češi plné mety, ale nakonec prohráli těsně 0:1.

V sobotním druhém zápase český tým dvakrát skóroval ve čtvrté směně po nepřesnostech soupeřova nadhazovače. Náskok následně dvoumetovým odpalem zvojnásobil Marek Chlup. Nadhazově Jan Tomek předvedl vynikající výkon: za tři směny pustil na metu pouze dva běžce a rozdal čtyři strikeouty. V dohrávce šesté směny zvýšil hitem na plné mety Arnošt Dubový. Soupeř v posledních dvou směnách tlačil, ale ani Jan Novák ani David Mergans doběh neumožnili. A byla z toho česká výhra 6:0. V neděli se ale nizozemský útok už rozjel a domácí tým zvítězil 6:1.

„Z naší strany spokojenost, samozřejmě, dvakrát jsme prohráli, ale holandský nároďák je nejlepší soupeř před Evropou, kterého jsme si mohli přát,“ hodnotil vnitřní polař Jakub Hajtmar.

Český tým prožívá extrémně dlouhou sezonu, která pro něj začala už uprostřed zimy přípravu na historický start na World Baseball Classic v Tokiu. V březnu tam Češi porazili Čínu a vybojovali postup na další turnaj WBC v roce 2026.

„Že jsme začali v Japonsku, že jsme začali brzo, že jsme hráli proti světové špičce, se promítlo nejen v rámci toho, jak hrajeme, ale spíš toho, jak máme nastavenou hlavu. Sebevědomí je opravdu veliké,“ líčil Hajtmar. „Vyzkoušíte si hrát se světovou špičkou vyrovnané zápasy, pomůže vám to hrozně moc na mistrovství Evropy.“

Tým kouče Pavla Chadima čekají ještě ve čtvrtek a v pátek dva poslední přípravné zápasy s Itálií. V neděli pak v Ostravě začínají evropský šampionát v Ostravě.

„Po WBC máme sebevědomí, hrajeme dobrý baseball, hrajeme stabilní baseball, neděláme zbytečně chyby, na hřišti to jde vidět. Jsme nadšení, že jsme schopní konkurovat,“ řekl nadhazovač Jan Tomek. „Každý ví, že máme dobrý ofenzivní i defenzivní tým. Když se to všecko dá dohromady, jsme schopni porazit kohokoli. My jsme připravení na Evropě získat medaili.“