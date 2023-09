Baseballisté znají nominaci pro ME. Kapitán svařuje a natírá sloupky

Celý svět české hráče obdivoval, když se v březnu na World Baseball Classic úspěšně postavili profesionálům, i když sami trénují a hrají až po práci. Petra Zýmu ale životní sportovní zážitek tak ovlivnil, že se rozhodl změnit směřování svého života. Kanceláře investiční firmy vyměnil za baseballový stadion pražských Eagles, kde manuální prací přispěl k tomu, aby byl krčský areál připraven pro evropský šampionát.

„Měl jsem po Tokiu trošku víc času, protože jsem končil devítiletou etapu ve velkém korporátu. Tím, že tohle je můj domovský stadion, kde jsem vyrůstal, tak jsem využil každou volnou minutu, abychom to tady vymazlili a využili tuhle příležitost a náš areál se pokusili trošku posunout,“ vysvětluje Zýma. „Moc jsem si to léto užil, doufám, že výsledek je vidět.“

Český národní tým startuje vrcholný turnaj v neděli v Ostravě, kde ho čekají tři zápasy základní skupiny, na play off se pak přesune do Brna. Šampionát se ale hraje i v Blansku, v Třebíči a právě v pražské Krči, kde se ve skupině představí Švýcarsko, Izrael, Německo a Belgie. Legendární areál, pro baseball a softball největší ve střední Evropě, přes léto pořádně prokouknul.

Češi v základní skupině ME Neděle 18:00 Česko-Rakousko Pondělí 17:30 Česko-Řecko Úterý 17:30 Česko-Španělsko Pozn.: Všechny zápasy vysílá ČT sport

„Radši než sezení v kanceláři mám jednoznačně natírání sloupků. Nemám problém vzít do ruky jakýkoli nástroj,“ usmívá se Zýma. „Já to tady prostě miluju, je to pro mě přirozenější prostředí,“ řekl Zýma. „V rámci Eagles pomáhám klub vést. Tady to bylo od A do Z. Myslím, že jsem tu byl pět hodin každý den celé to léto. Ať to bylo shánění materiálu, natírali jsme celý areál. Když se projdu kolem areálu, tak se mi líbí, co se povedlo. Snažíme se, abychom jako kub nechali co nejlepší vizitku. Je to něco, co bereme velice osobně. Chceme, aby si to týmy, média a fanoušci si to užili.“

Před devíti lety Zýma zažil poslední mistrovství Evropy v Česku, při kterém skončil národní tým na čtvrtém místě, zatím nejlíp v historii.

„To byla zrovna moje první Evropa. Pamatuju si, že bylo úžasné, že Ostrava i Brno nám vytvořily úžasné kulisy,“ vzpomíná Zýma.

Tažení týmu na World Baseball Classic si získalo pozornost českých fanoušků a je znát i na zájmu publika pro mistrovství Evropy. Nedělní úvodní zápas s Rakouskem, stejně jako hit se Španělskem je už vyprodaný. Lístky zbývají na pondělní mač s Řeckem, zápasy úvodu play off budou Češi hrát příští týden ve čtvrtek a v pátek v Brně.

„Myslím si, že domácí prostředí nás sváže jen na pár vteřin. Domácí publikum je něco jiného než vyprodaný Tokio Dome. Hrajete pro své známé, je tam ta osobní vazba. Naším úkolem bude si to prostředí vstřebat velice rychle. Věřím, že to bude velký benefit,“ říká Zýma.

Financím se věnuje dál prostřednictvím vlastního fondu. Volný čas ale věnuje baseballu, kromě péče o areál se věnuje i mládežnických tréninkům. Reprezentační kariéru už v minulosti jednou ukončil, současný kouč Pavel Chadim ho ale přesvědčil k návratu v roli kapitána. Co bude dál?

„Přemýšlím, že na zimu zmizím do teplých krajin, kde bych to chtěl ještě to spojit s profesionálním baseballem. Před deseti roky jsem měl tu možnost, rozhodl jsem se pro ten korporát. Teď ty puzzle zapadají zpátky, možná se to všechno uzavře,“ líčí Zýma před startem mistrovství Evropy. „Kdo ví, možná bude poslední. Na druhou stranu, když mi někdo říká, že to bude můj poslední turnaj, tak já udělám všechno, aby to poslední nebyl. S Pavlem hrajeme psychologickou válku…“