Boj baseballistů o medaili z ME. Historické semifinále na dosah, v cestě stojí Izrael
PŘÍMO Z NIZOZEMSKA | Po letech strádání týmových olympijských sportů jsou najednou dvě české sestavy ve vysoké hře. Vedle překvapivého tažení volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách drží svou velkou šanci i baseballové mužstvo kouče Pavla Chadima. Na ME v Rotterdamu má šampionát skvěle rozehraný a ve čtvrtek jde do klíčového čtvrtfinále proti Izraeli.
Velký příběh českých baseballistů, oficiálních amatérů, kteří se už podruhé chystají na obří profesionální World Baseball Classic do Japonska, míří k přelomovému bodu. Tým Pavla Chadima patří dlouhodobě ke kontinentální špičce, na evropském šampionátu v Rotterdamu se mu však otevřelo okno k bojům o medaile. Po přímém postupu ze základní skupiny se ve čtvrtfinále vyhne hlavním favoritům a čeká ho Izrael.
„Jistý postup do čtvrtfinále je skvělá zpráva, hlavně po úvodní prohře s Německem. Díky dvěma dnům volna si teď můžou odpočinout nadhazovači, což je na takovém turnaji nesmírně důležité,“ pochvaloval si catcher Martin Červenka. „Do čtvrtfinále budeme mít k dispozici všechny síly a uděláme maximum, abychom to urvali a porvali se o semifinále.“
Český tým se nachází v historické éře. Před třemi lety senzačně postoupil z kvalifikačního turnaje v Regensburgu na World Baseball Classic, kde v Tokiu jeho příběh uhranul japonské fanoušky. Češi si tenkrát vybojovali účast na dalším ročníku WBC a v březnu příštího roku opět odjedou do Tokia. Evropský šampionát v Rotterdamu je pro ně důležitou zkoušku, z níž můžou vytěžit velký úspěch.
Během ME se vzpamatovali z drtivé úvodní porážky 1:8 s Německem, při níž je odrovnal soupeřův nadhazovač Markus Solbach a nedařilo se jim na pálce ani v obraně.
„Byla to pro nás těžká porážka. Prohra samozřejmě bolí, a to hodně. Zvlášť proti Německu, se kterým jsme se v posledních dvou letech utkali mnohokrát a věřili jsme si na něj, což ukazovaly i minulé výsledky,“ hodnotil vnitřní polař Milan Prokop.
V semifinále Češi ještě nebyli
Na sobotní úvodní debakl tým silně zareagoval v neděli proti obhájci titulu ze Španělska. Na kopci zářil levoruký nadhazovač Jan Novák, který soupeři rozdal čtyři strikeouty a během tří směn jim nepovolil ani bod. Češi si proti Španělům připomněli euforické zážitky z kvalifikace na WBC v Regensburgu, kde právě proti tomuto soupeři uhráli historický postup.
„Myslím, že tím, jak jsme nastoupili na Španělsko, jsme si vzpomněli, jaké to bylo v Regensburgu. Zkrátka to na ně umíme,“ usmíval se Novák.
Týmu se nad jedním z favoritů dařilo i na pálce a výsledkem byla vichřice odpalů a konečné skóre 9:1.
„Celý tým šlapal jako hodinky. Byl to z naší strany suprový výkon. Po prohře jsme se do turnaje vrátili, což je výborné,“ pochvaloval si suplující pálkař Matěj Menšík.
V pondělí rozjeté mužstvo za výrazné pomoci dalšího levorukého nadhazovače Jeffa Barta a autora prvního českého homerunu turnaje Martina Červenky rozdrtilo Švédy 10:0. Z druhého místa skupiny za Němci postoupilo přímo do čtvrtfinále.
V něm Čechy čeká Izrael, s nímž před čtyřmi lety právě v boji o poslední čtyřku vypadli, ale který na posledním Euru v Brně porazili v zápase o páté místo. Ve čtvrtek se bude hrát o víc. Vítěze čeká semifinále, v němž reprezentace ještě nikdy nebyla. Za sebou má čtyři pátá místa po porážce ve čtvrtfinále. Jedinou čtvrtou příčku získala v roce 2014, když se o medaile bojovalo ve finálové skupině.
Potřebné jsou taky dva dny odpočinku od pondělního utkání se Švédy. Trenér Chadim má tak k dispozici kompletní sestavu přítomných nadhazovačů, což je podstatné v situaci, kdy na turnaji schází velká jména Daniel Padyšák, Michal Kovala, Marek Minařík či Martin Schneider. Izrael musel naopak ve středu absolvovat předkolo play off se Švýcary.
„Chceme se určitě dotáhnout na nejlepší týmy na světě, takže na mistrovství Evropy nemůžeme mít jiné cíle, než boj o medaili,“ řekl Chadim už před turnajem.
Výhra nad Izraelem otevírá velkou šanci zahrát si o medaile.
Češi na mistrovství Evropy:
Základní skupina:
- ČESKO - Německo 1:8
- ČESKO - Španělsko 9:1
- ČESKO - Švédsko 10:0
Čtvrtfinále:
- čtvrtek, 14.00 ČESKO - Izrael