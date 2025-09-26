Čechům uteklo premiérové finále na mistrovství Evropy. Baseballisté padli s Itálií
Čeští baseballisté do premiérového finále na mistrovství Evropy nepostoupili. V Rotterdamu v semifinále prohráli s Itálií 5:8 a zahrají si o bronz. O první cenný kov v historii se utkají v sobotu od 15:00 buď s domácím Nizozemskem, nebo Španělskem.
Výběr trenéra Pavla Chadima nenavázal při premiérové účasti v semifinále na předchozí výhry nad Izraelem, Švédskem a Španělskem. Na turnaji prohrál podruhé, nestačil také v úvodu na Německo. Češi přesto mohou dál vylepšit své maximum, kterým je čtvrté místo z roku 2014. Na posledních čtyřech šampionátech skončili vždy pátí.
Mistrovství Evropy baseballistů v Rotterdamu:
Česko - Itálie 5:8.