Čechům uteklo premiérové finále na mistrovství Evropy. Baseballisté padli s Itálií

Čeští baseballisté do finále mistrovství Evropy nepostoupiliZdroj: Facebook / Czech Baseball
ČTK, iSport.cz
Čeští baseballisté do premiérového finále na mistrovství Evropy nepostoupili. V Rotterdamu v semifinále prohráli s Itálií 5:8 a zahrají si o bronz. O první cenný kov v historii se utkají v sobotu od 15:00 buď s domácím Nizozemskem, nebo Španělskem.

Výběr trenéra Pavla Chadima nenavázal při premiérové účasti v semifinále na předchozí výhry nad Izraelem, Švédskem a Španělskem. Na turnaji prohrál podruhé, nestačil také v úvodu na Německo. Češi přesto mohou dál vylepšit své maximum, kterým je čtvrté místo z roku 2014. Na posledních čtyřech šampionátech skončili vždy pátí.

Mistrovství Evropy baseballistů v Rotterdamu:

Česko - Itálie 5:8.

