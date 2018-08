Kolaps Čechů na golfovém Czech Masters! Nikdo neprošel cutem

O ránu druhý je po dvou kolech Dán Jeff Winther. Třetí místo si po dvou dnech dělí čtveřice golfistů včetně Ira Padraiga Harringtona. Slavný Američan John Daly, který po prvním kole vedl, v pátek zahrál +3, se skóre -5 ale bezpečně prošel cutem.

Po úvodním kole měli dobrou příležitost na postup do víkendových kol vedle Mrůzka i Jan Cafourek a Ondřej Lieser. Mrůzek držel šanci až do posledních tří jamek, na nichž zahrál dvakrát bogey a jednou double bogey.

Ve flightu s Lee Westwoodem a Danny Willettem se dlouho držel nad postupovou hranicí, leč kolaps na třech závěrečných jamkách hřiště mu přinesl víkend bez golfu. Hororový konec začal chybou na greenu tříparové šestnáctky. „To se prostě stane. První put šel z deseti metrů kolem jamky, druhý na jamku, když před ní uhnul,“ řekl Mrůzek.

Stejně byl pořád v pohodě. Přesně na výsledku -4, za který se bral postup do víkendu. Jenže Mrůzka zaskočila neoblíbená sedmnáctka, kde zahrál double bogey a připsal si dvě rány navíc. „Pro mě pekelná jáma. Na hřišti jsou mnohem těžší jamky, na kterých jsem v pohodě, ale tady ne,“ popsal po dohrání druhého kola. Nakonec Mrůzek zapsal bogey i na poslední redesignované osmnáctce.

Cafourek a Lieser přišli o šanci už na první devítce. Oba nakonec byli celkově v paru stejně jako Aleš Kořínek a Stanislav Matuš. Skóre +2 zapsali oba čeští amatéři ve startovním poli Šimon Zach a teprve patnáctiletý Václav Tichý.

Jen těsně prošel cutem obhájce prvenství Haydn Porteous z JAR.

Golfový turnaj Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu (par 72, dotace 1 milion eur) - po 2. kole:

1. Green (Malaj.) 132 (64+68), 2. Winther (Dán.) 133 (65+68), 3. Pulkkanen (Fin.) 134 (65+69), Pieters (Belg.) 134 (64+70), Harrington (Ir.) 134 (66+68), Pavan (It.) 134 (65+69), ...101. Mrůzek 143 (69+74), 109. Matuš 144 (72+72), Lieser 144 (69+75), Kořínek 144 (71+73), Cafourek 144 (69+75), 127. Tichý (am.) 146 (74+72), Zach (am.) 146 (73+73), 134. Gál 147 (71+76), Suchan 147 (72+75), Tintěra 147 (70+77), 148. Pospíšil 151 (75+76), 155. Dědek (všichni ČR) 158 (79+79) - všichni neprošli cutem.