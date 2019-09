MS v ragby bude žít celé Japonsko, těší se český kapitán Havel | iSport.cz

Kdo podle vás vyhraje sobotní hit mezi Novým Zélandem a Jižní Afrikou?

„Já si myslím, že neproběhne nějaké velké překvapení. Bude to vyrovnaný zápas a vyhraje Nový Zéland.“

All Blacks útočí na zlatý hattrick, zvládnou to bez několika opor, které po minulém šampionátu z reprezentace odešly?

„Nový Zéland má jednu takovou speciální vlastnost, co se týče tvorby týmu. Kde jsou jinde dva nebo tři hráči na maximální úrovni, Nový Zéland jich má třeba šest. Mají hrozně dobrou zastupitelnost hráčů. Mohli jsme to vidět na mistrovství světa 2011, kde se jim zranily útokové spojky a oni byli přesto schopní vyhrát mistrovství. Mají hrozně moc talentovaných, top star hráčů, kteří se vzájemně skvěle doplňují. V tom je jejich největší síla. Pro ně znamená ragby všechno, jde to vidět v přístupu.“

Jak vidíte evropské týmy?

„Myslím si, že evropské ragby se od minulého šampionátu hodně posunulo. Doufám, že se přiblížilo ragby z jižní polokoule. Je to jenom dobře, je to hlavně obrovská výzva pro týmy jako Irsko a Wales. Letos jsou ve velké formě, myslím si, že mají šanci udělat hodně dobré výsledky. Záleží, jak se jim povedou zápasy ve skupině, jak bude probíhat jejich cesta play off.“

Co si myslíte o Irsku, které jde do šampionátu jako čerstvá světová jednička žebříčku?

„Je to každopádně dobrá vizitka evropského ragby, je to velký závazek. Šampionát je ale hodně dlouhý, do play off jsou to čtyři zápasy, během nichž se toho může stát spousta. Záleží, v jakém budou týmy rozpoložení. Myslím, že Irové i Velšani můžou ukázat Jihoafričanům i Novému Zélandu, že se jich v tom zápase nemusí bát. Tím, že je mistrovství světa dlouhé a je to souboj dobrých týmů, bude záležet na spoustě malých detailů.“

Šampionát mohou ovlivnit i možné tajfuny, bojíte se toho?

„Tohle se diskutovalo hodně u zápasu Francouzů. Jsou tam předpovědi, záleží, jak se na to ty týmy připraví. Japonské klima určitě bude problém. Je to blízko u oceánu, dlouhý ostrov, klima může být pro spoustu hráčů stěžejní faktor ve výkonu.“

Jakou atmosféru během turnaje čekáte?

„Myslím, že bude úžasná kulisa diváků. Mohli jsme vidět na internetu, jak přivítali Velšany na tréninku. Turnaj bude ve velkém tempu, celá země bude žít jenom tím turnajem, během měsíce a půl nebude existovat nic jiného. Pro hráče to bude supr zážitek.“

Co domácí Japonci, můžou zopakovat senzaci z minulého MS, kde zaskočili Jižní Afriku?

„Japoncům se na mistrovství světa 2015 povedlo několik velmi dobrých výkonů v zápasech. Že letos pořádají mistrovství světa, je pro Japonsko jenom dobře. Jejich liga se zlepšuje, chodí tam hrát nejlepší hráči světa. Je na nich vidět hrozné zlepšení. Když jim to vyjde, ve skupině můžou skončit třeba druzí, což by pro ně byl historický úspěch. Budou hrát před domácím publikem a budou hodně nebezpeční.“