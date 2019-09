MS rugby 2019: program, skupiny, teelvize a hrací systém šampionátu | iSport.cz

Bylo pondělí odpoledne a na stadionu se sešlo 15 000 fanoušků oblečených do červeného podle hlavních velšských barev. A lidé zpívali.

„Gwlad! Gwlad! Pleidiol wyf i‘m gwlad!“ rozléhala se ze zaplněných tribun velšská hymna. Zemi! Zemi! Jsem věrný své zemi! Nebylo to však v Cardiffu. Nebylo to ani ve Swansea. Stalo se před třemi dny v japonském městě Kitakjúšú. Ne na ragbyovém zápase, ale na tréninku ve městě, které nebude během světového šampionátu hostit ani zápas.

„V kariéře jsem nikdy nic takového nezažil. Je to úžasné a opravdu emocionální,“ líčil legendární velšský kapitán Ryan Jones, dnes sportovní ředitel svého národního týmu. „Náš sen byl, aby tohle město zčervenalo a povedlo se nám to. Ráno jsme si říkali, jestli lidi přijdou. Vidět pak ty fronty a tváře hráčů, když vyšli ven, to bylo magické…“

Hit na úvod: All Blacks proti Spingboks

A to hlavní teprve vypukne. Pro domácí Japonce už dnes úvodním zápasem proti Rusku. Celý svět se ale tetelí hlavně na sobotu, kdy na sebe narazí dvě nejtěžší váhy.

Novozélandští All Blacks, hlavní značka ragby, trojnásobní mistři světa, nositelé moderních trendů s téměř neomezenou zásobou špičkových hráčů, na šampionátech už dvanáct let neporažení.

A proti nim Jižní Afrika, známá jako Springboks (antilopy). Tým, který s Novým Zélandem před dvěma měsíci remizoval, což mu pomohlo k vítězství v prestižní soutěži jižní polokoule Rugby Championship. Tým, který All Blacks vloni na podzim porazil a v dalších dvou nedávných zápasech prohrál o pouhé dva body.

„Já si myslím, že ten zápas bude určitě hodně vyhrocený, protože Jižní Afrika v posledním půlroce ukázala, že bude Novému Zélandu hodně vyrovnaným soupeřem,“ míní kapitán českého týmu Vojtěch Havel. „Zápas rozhodne, jak budou týmy dál nasazené do vyřazovacích bojů. Kdo zápas vyhraje, bude na koni.“

Bude to zápas číslo 99 vzájemné téměř stoleté rivality. A oba týmy mají vyhlídku, že ke stému mači se sejdou o šest týdnů později ve finále. Pokud tam projdou. Poraženému ze souboje titánů totiž ve čtvrtfinále hrozí Irové, kteří světový šampionát začínají jako světové jedničky. „Myslím, že máme zdravý respekt ke schopnostem toho druhého. Předpokládám, že velký zápas nakonec rozhodne malý detail,“ míní jihoafrický trenér Rassie Erasmus.

Získá Nový Zéland zlatý hattrick?

All Blacks budou tradičně honěnou zvěří. V posledním roce jejich aurou otřásly porážky s Jižní Afrikou, Irskem či s Austrálií, od níž letos v létě v Perthu inkasovali historický nářez 26:47.

„Myslím, že hlavně porážka v Perthu byla tak trochu budíčkem, připomínkou, že každý může být někdy porazitelný,“ hodnotil pro BBC Colin Slade, novozélandský světový šampion z let 2011 i 2015. „Před šampionátem v roce 2015 jsme taky každého v pohodě neporazili, ale měli jsme zkušenosti a věřili jsme mentální stránce naší hry. To je něco, co trenér Steve Hansen včlenil do každého hráče - zůstaň klidný a soustřeď se na práci pro tým.“

V sobotu zahájí svou cestou za zlatým hattrickem proti Jižní Africe v 11:45.

Skupiny MS v rugby 2019

Skupina A Irsko, Skotsko, Japonsko, Samoa, Rusko Skupina B Nový Zéland, Jižní Afrika, Itálie, Kanada, Namibie Skupina C Anglie, Francie, Argentina, Tonga, USA Skupina D Austrálie, Wales, Uruguay, Fidži, Gruzie

Za vítěství v základní skupině mohou týmy získat až 5 bodů. Naopak i v případě porážky lze teoreticky dosáhnout na 2 body.

Hrací systém a bodování

V pětičlenných skupinách se utkají týmy systémem každý s každým, dva nejlepší z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále.

Bodování zápasů

4 body vítězství 2 body remíza 1 bod čtyři položené pětky v zápase 1 bod porážka o 7 či méně bodů 0 bodů porážka o 8 a více bodů *Žádný tým nemůže získat za vyhraný zápas víc než 5 bodů

Bodování v průběhu utkání

5 bodů Pětka 3 body Trestný kop 3 body Kop po pětce (konverze) 2 body Drop

Program základních skupin MS v rugby 2019

Program play-off MS v rugby

Čtvrtfinále MS v rugby 2019

19.10. 9:15 C1 - D2 Óita ČT sport 19.10. 12:15 B1 - A2 Čófu ČT sport 20.10. 9:15 D1 - C2 Óita ČT sport 20.10. 12:15 A1 - B2 Čófu ČT sport

Semifinále MS v rugby 2019

26.10. 10:00 vítěz čtvrtfinále 1 - vítěz čtvrtfinále 2 Jokohama ČT sport 27.10. 10:00 vítěz čtvrtfinále 3 - vítěz čtvrtfinále 4 Jokohama ČT sport

Finále a utkání o 3. místo