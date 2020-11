Šipkaři Sedláček a Gawlas po konci na MS: Není zač se stydět. Soupeři chválili

První polovina zápasu vypadala pro Čechy nadějně, dostali se do vedení 3:1. Belgičané Kim Huybrechts a Dimitri van den Bergh ale dokázali zareagovat a o postupujícím rozhodoval za stavu 4:4 nakonec až poslední možný leg.

Do něj začínali Belgičané. Svou výhodu využili, Čechy v závěrečné hře nepustili k dvojnásobkům a ukořistili vítězství 5:4. „Kim Huybrechts hodil červený střed (50), já kontroval bohužel jen pětadvacítkou. Bylo tedy jasné, že kluci budou začínat nejen do zápasu, ale případně i do devátého legu,“ popsal Karel Sedláček, co dalo soupeřům závěrečnou výhodu.

Přes toto vědomí vstupovalo české duo do zápasu pozitivně. „Říkali jsme si, že to není vlastně tak špatné, že jim zkusíme hned sebrat podání a nějak se to vyvine. Napoprvé to nevyšlo, ale potom jsme jim servis sebrali a vedli 3:1,“ připomněl Sedláček. Další tři legy ale patřily Belgii. „Bohužel jsme neustáli klíčové šipky, což nás stálo zápas,“ konstatoval „Zlej Kája“.

Narážel tím zejména na závěr sedmého legu, kdy se mu nepodařilo uzavřít zbývajících 16 bodů. Do vedení 4:3 se tak dostali nakonec Belgičané. „V hlavě jsem si uvědomil tíhu toho okamžiku. Do té doby jsem zavíral celkem přesvědčivě, říkal jsem si, že mám tři šipky v ruce, že uděláme brejk a třeba pak vyhrajeme 5:3. Bohužel první šipku jsem dal o drát ven, druhou hluboko dovnitř, stejně tak následný pokus na double čtyřce. Belgičané pak leg sebrali. Je to trochu i o štěstí, které k nám bohužel nebylo úplně nakloněné. I tak si myslím, že jsme podali super výkon, ale bohužel jsme prohráli,“ okomentoval jeden ze zlomových momentů zápasu „Zlej Kája“.

„Nemáme se za co stydět,“ reagoval na slova svého parťáka Adam Gawlas. Pro vicemistra světa do 18 i 23 let z roku 2019 šlo o první takto velký turnaj mezi dospělými. „I když jsem měl hodně natrénováno, ukázalo se, že zkušenosti na podiu ještě takové nemám. Myslím tím, abych tam přišel s tím, že jsem v pohodě a ukazoval věci, které předvádím v tréninku,“ přiznal teprve osmnáctiletý Gawlas, že cítil určitou nervozitu.

Čeští reprezentanti předvedli v zápase průměr nad 90 bodů na tři šipky. Na souboj s pátou nasazenou Belgií to ale nestačilo. „Každý zápas je jiný. To, že někdo hrál průměr například sedmdesát osm, někdo osmdesát pět, nic neznamená. Je důležité, co člověk předvede v danou chvíli proti konkrétnímu soupeři. Odvolávat se na to, že kdybychom hráli s někým jiným, tak bychom byli schopni ho porazit, tomu já moc nevěřím a neholduji tomu. Od začátku jsem říkal, že šance na postup budou padesát na padesát a že máme na to, abychom vyhráli. Bylo to těsné. Osobně jsem nezvládl ty tři šipky na 4:3 pro nás, ale ani ty by nám to ještě nevyhrály. Nedal jsem je, Belgičané vedli, my ještě vyrovnali, ale pak jsme prohráli rozhodující leg. O tom šipky jsou,“ podotkl Sedláček.

České hráče tak mohla hřát po vyřazení alespoň reakce belgických soupeřů. „Hned po zápase jsme si podali ruce a oni nám gratulovali k takovému výkonu. Bylo hezké, že za námi přišli i chvíli po utkání a říkali, že jsme hráli opravdu hezké šipky a že to chce jen více zkušeností,“ prozradil Gawlas. „Bylo to hezké, ale zároveň smutné,“ přidal Sedláček.

České výsledky na World Cup of Darts od roku 2015

2020: 1. kolo Belgie 4:5

2019: 1. kolo Polsko 2:5

2018: 1. kolo Anglie 3:5

2017: 1. kolo Nizozemsko 1:5

2016: 1. kolo Čína 3:5

2015: 1. kolo Rakousko 2:5

VIDEO | Klíčové momenty zápasu Belgie - Česko od času 5:35