MS v šipkách opět s českou účastí. Kdo vysílá šampionát organizace PDC v TV?

Program MS v šipkách 2022

Datum Fáze 15. - 23. prosince 2021 1. a 2. kolo

1. kolo : Roman Benecký - Ryan Joyce (Ang.), pátek 17. 12. od 13:40 27. - 29. prosince 2021 3. kolo 29. - 30. prosince 2021 4. kolo 1. ledna 2022 Čtvrtfinále 2. ledna 2022 Semifinále 3. ledna 2022 Finále

Pod organizací PDC se MS v šipkách koná od roku 1994, kdy došlo k rozdělení šipkařů na dva tábory a skupina elitních hráčů se oddělila od organizace BDO, která pořádala MS v letech 1978 - 2020. Historicky nejúspěšnějším šipkařem pod organizací PDC je Phil Taylor s čtrnácti tituly mistra světa, další dva získal v BDO.

Kde sledovat MS v šipkách 2022 v TV?

Šampionát v šipkách hostí Alexandra Palace v Londýně, čeští fanoušci mohou kompletní program sledovat na stanici Nova Sport 2. Odpolední program začíná vždy krátce po 13:30, večerní pak po 20. hodině.

Favorité MS v šipkách 2022

Gerwyn Price

Kdo jiný než obhájce loňského titulu a aktuální světová jednička by měl patřit mezi nejužší výběr favoritů. „The Iceman“ hrál do roku 2014 profesionálně ragby, poté se však vrhl naplno na šipkařskou kariéru a rodák z Cardiffu toho rozhodně nelituje. Letos má na kontě i vítězství na šipkařském Grand Slamu ve Wolverhamptonu.

Peter Wright

Extravagantní Skot předloni ve finále porazil Holanďana van Gerwena a oplatil mu tak finálovou porážku z roku 2014. „Snakebite“ loni sice skončil už ve 3. kole, ale jinak drží formu z roku 2020. Došel do finále Grand Slamu, s Johnem Hendersonem ovládl World Cup of Darts a vyhrál i Players Championship Finals.

Michael van Gerwen

Bývalá světová jednička se po roce zase bude chtít vrátit do finále. 31letý Holanďan pošilhává po čtvrtém titulu mistra světa. Letos ale na výraznější úspěch čeká. Vítězství si připsal pouze na Nordic Darts Masters a Players Championship v Barnsley.

Herní systém PDC World Darts Championship

Turnaje se účastní celkem 96 šipkařů. 32 nejlepších v žebříčku Order of Merit je nasazeno rovnou do 2. kola. V 1. kole se představí 32 nejlepších z žebříčku PDC Pro Tour Order of Merit a 32 šipkařů, kteří si účast zajistili v kvalifikačních turnajích po celém světě.

Formát zápasu

1. a 2. kolo na tři vítězné sety (set hráč získá po výhře 3 legů 501DO) 3. a 4. kolo na čtyři vítězné sety čtvrtfinále na pět vítězných setů semifinále na šest vítězných setů finále na sedm vítězných setů

Vítězové PDC World Darts Championship

Rok Vítěz Výsledek Poražený Prize money (v librách) 1994 Dennis Priestley (Ang.) 6-1 Phil Taylor (Ang.) 64 000 1995 Phil Taylor (Ang.) 6-2 Rod Harrington (Ang.) 55 000 1996 Phil Taylor (Ang.) 6-4 Dennis Priestley (Ang.) 62 500 1997 Phil Taylor (Ang.) 6-3 Dennis Priestley (Ang.) 99 500 1998 Phil Taylor (Ang.) 6-0 Dennis Priestley (Ang.) 72 500 1999 Phil Taylor (Ang.) 6-2 Peter Manley (Ang.) 104 000 2000 Phil Taylor (Ang.) 7-3 Dennis Priestley (Ang.) 111 000 2001 Phil Taylor (Ang.) 7-0 John Part (Kan.) 125 000 2002 Phil Taylor (Ang.) 7-0 Peter Manley (Ang.) 205 000 2003 John Part (Kan.) 7-6 Phil Taylor (Ang.) 237 000 2004 Phil Taylor (Ang.) 7-6 Kevin Painter (Ang.) 257 000 2005 Phil Taylor (Ang.) 7-4 Mark Dudbridge (Ang.) 300 000 2006 Phil Taylor (Ang.) 7-0 Peter Manley (Ang.) 500 000 2007 R. van Barneveld (Niz.) 7-6 Phil Taylor (Ang.) 500 000 2008 John Part (Kan.) 7-2 Kirk Shepherd (Ang.) 589 000 2009 Phil Taylor (Ang.) 7-1 R. van Barneveld (Niz.) 724 000 2010 Phil Taylor (Ang.) 7-3 Simon Whitlock (Aus.) 1 000 000 2011 Adrian Lewis (Ang.) 7-5 Gary Anderson (Sko.) 1 000 000 2012 Adrian Lewis (Ang.) 7-3 Andy Hamilton (Ang.) 1 000 000 2013 Phil Taylor (Ang.) 7-4 M. van Gerwen (Niz.) 1 000 000 2014 M. van Gerwen (Niz.) 7-4 Peter Wright (Sko.) 1 050 000 2015 Gary Anderson (Sko.) 7-6 Phil Taylor (Ang.) 1 250 000 2016 Gary Anderson (Sko.) 7-5 Adrian Lewis (Ang.) 1 500 000 2017 M. van Gerwen (Niz.) 7-3 Gary Anderson (Sko.) 1 650 000 2018 Rob Cross (Ang.) 7-2 Phil Taylor (Ang.) 1 800 000 2019 M. van Gerwen (Niz.) 7-3 Michael Smith (Ang.) 2 500 000 2020 Peter Wright (Sko.) 7-3 M. van Gerwen (Niz.) 2 500 000 2021 Gerwyn Price (Wal.) 7-3 Gary Anderson (Skot.) 2 500 000

