MS v šipkách 2023: Češi prohráli ve druhém kole, jaký je program?

Karel Sedláček slaví první výhru na MS a postup do druhého kola • Profimedia.cz

Karel Sedláček výborně zavíral, průměr vytáhl skoro na 100 bodů a slaví zasloužený postup do 2. kola • Profimedia.cz

Na přelomu roku je tu tradiční šipkařský svátek! V Londýně ve čtvrtek 15.12. začalo mistrovství světa profesionální organizace PDC. O víkendu do něj zasáhli i oba čeští účastníci, kteří (jako první Češi v historii) oslavili postup do 2. kola. Po týdnu ale oba skončili, Adam Gawlas i Karel Sedláček do další fáze nepronikli. Sledujte ale další program, v němž se o obhajobu pokouši Skot Peter Wright. O kolik peněz se hraje?