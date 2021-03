Kellner (†56) revolučně spojil byznys a sport. Litují na Slavii i Chelsea

Sport, ten adrenalinový, se mu stal osudným…

Když v sobotu vpodvečer místního času havaroval poblíž aljašského ledovce Knik vrtulník, mezi pasažéry byl i Petr Kellner. Nehodu nepřežil, stejně jako další čtyři cestující, včetně trenéra snowboardistů Benjamina Larochaixa. Zachránil se jediný cestující: mistr světa ve snowboardingu David Horváth. Výprava s nejvyšší pravděpodobností vyrazila za heliskiingem, při kterém jsou lyžaři vysazeni z helikoptéry mimo sjezdovky.

Smrt muže, jenž stabilně patřil i do sedmé desítky nejbohatších lidí na této planetě, otřásla politiky, byznysmeny, ale také sportovním světem.

„Smutná zpráva o tragické nehodě jedné z největších a nejúspěšnějších osobností České republiky a velkého fotbalového fanouška, Petra Kellnera, dnes obletěla svět,“ kondoloval Petr Čech, bývalý brankář a nyní člen managementu londýnské Chelsea.

Právě na jejím stadionu měl Kellner několik let luxusní lóži. V městě nad Temží si ostatně vybudoval silné zázemí, v roce 2018 se dokonce objevily zvěsti, že by fotbalový kolos koupil od Rusa Romana Abramoviče. „Bylo mi velkou ctí poznat ho osobně, byl výjimečně inspirativním člověkem. Chtěl bych touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině,“ dodal Čech, jenž se chystal oslovit nejbližší i osobně. „Každý v Chelsea je zarmoucen zprávou o smrti Petra Kellnera. Petr byl zastáncem klubu a součástí rodiny Chelsea,“ uvedl oficiální twitterový účet klubu.

Byl ve Slavii, mohl být zase

PETR KELLNER * 20. května 1964 – †27. března 2021 ■ Narodil se v České Lípě, mládí strávil v Liberci ■ Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. Nejdůležitější angažmá Petra Kellnera ve sportu









Stanice O2 TV Sport, vysílající fotbalovou FORTUNA:LIGU a hokejovou extraligu O2 arena Vlastnictví fotbalové Slavie (1994-97) Sponzoring hokejového Liberce Parkur a Prague Playoffs Nejdůležitější aktiva Kellnerovy PPF Group Telekomunikace CETIN, O2 (Česko, Slovensko), Telenor CEE (Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora) Finance Home Credit, Air Bank, PPF Bank, Mobi Bank, Clear Bank, Zonky Média Nova, O2 TV E-commerce Mall Group, Heureka Nemovitosti PPF Real Estate Holding, O2 Arena Strojírenství Škoda Transportation Biotechnologie SOTIO (ČR, Čína, USA, Rusko) Doprava CzechToll

Doma Kellner prostřednictvím společnosti PPF, jejímž byl majoritním vlastníkem, zasáhl do obou nejpopulárnějších sportů. Připomíná to především O2 arena, největší stadion svého druhu v republice, který hostil i světové šampionáty v hokeji. Kellner ji získal v roce 2013.Do jeho impéria přibyla po akvizici operátora O2 i stejnojmenná stanice, která vysílá zápasy fotbalové FORTUNA:LIGY i hokejové extraligy. Získání práv na tyto soutěže v prostředí, v němž byli fanoušci zvyklí sledovat utkání na volně přístupném, a nikoli placeném kanále, bylo historickým krokem.

Práva na nejvyšší fotbalovou soutěž O2 TV vlastní do sezony 2021/22, s předkupním právem na další dva ročníky. Tím pádem se Kellner stal významným zdrojem peněz hlavně pro tuzemský fotbal, a i proto pravidelně figuroval v žebříčku TOP 50 mocných českého fotbalu vyhlašovaném každým rokem deníkem Sport.

Nejbohatší Čech navíc v minulém roce získal rovněž nejsledovanější komerční televizi TV Nova, což vybízelo k úvahám, kde se budou zápasy v budoucnu vysílat a zda to definitivně vyřadí ze hry ČT.

V českém fotbale Kellner zanechal výraznou stopu i jinak. Finanční skupina PPF většinově vlastnila v letech 1994-1997 Slavii. Mimochodem, styčným důstojníkem PPF a mužem, který měl klub na starosti, byl Petr Dvořák – pozdější ředitel TV Nova z téhož impéria a dnes šéf České televize. Akcie Slavia poté skoupila britská společnost ENIC.

V souvislosti se Slavií se o Kellnerovi mluvilo ještě několikrát – a hlavně s nadějí, že by ji vytáhl z bahna ekonomických trablů. Ať to bylo v době, kdy se akcie dostaly do rukou kontroverzního finančníka Petra Sisáka a jeho lidí, nebo exministra dopravy Aleše Řebíčka. Ve sportovně-byznysovém prostředí se zmínky o Kellnerovi opakovaly i v tom smyslu, že by byl jediným silným hráčem, který by dokázal utáhnout Slavii po případném odchodu čínských vlastníků. Ostatně, v Číně má význačné aktivity Kellnerova společnost Home Credit. Sám finančník do Edenu pravidelně chodil.

„Slavia vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a pozůstalým bývalého spolumajitele klubu Petra Kellnera,“ přidal se ke kondolencím nejlepší český tým současnosti.

Mimochodem, pokud jde o fotbal, ještě jedna drobnost: Kellner koupil hotel Praha, který byl dlouho domovem české reprezentace. Nechal ho však srovnat se zemí.

Finanční tygr v Liberci

Na klubové hokejové scéně bylo Kellnerovo jméno spojeno s libereckými Tygry. Byl totiž blízkým přítelem jejich majitele a vlastníka stavební společnosti Syner či skupiny S group Petra Syrovátka, s nímž ho pojily i další aktivity. Home Credit má dávat klubu okolo 20 milionů korun a její název nese i liberecká hokejová aréna. „Petra si bytostně vážím za vše, co dokázal, ale nechci se k tomu veřejně vyjadřovat,“ řekl Syrovátko dříve pro časopis Ekonom.

Na pomoc svého přítele se mohl vždy spolehnout, nejbohatší Čech zavítal i na zápasy Tygrů. Tam se v lóži mimo jiných potkal i s bossem fotbalového Jablonce i někdejším šéfem FAČR Miroslavem Peltou. A toho zase pojí obchodní vazby se Syrovátkem.

„Ztráta, která bolí! Tragicky zahynul Petr Kellner. Muž, který byl po dlouhé roky úzce spjat s libereckým hokejem, a to nejen tím extraligovým. Byl především významným podporovatelem mládežnického hokeje v Liberci,“ uvedl na Twitteru liberecký klub.

nvestiční společnost PPF vyvěsila na svém sídle v pražských Dejvicích černou vlajku k uctění památky miliardáře a podnikatele Petra Kellnera, který zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce







11 zobrazit galerii

O Kellnerovi se rovněž spekulovalo v souvislosti s vlastnictvím pražské Sparty. Jejím majitelem se stal v roce 2019 Karel Pražák, který pro českého miliardáře dlouho pracoval. Dohady podpořil i fakt, že holešovický klub si začal pronajímat O2 arenu. Pražák však jakékoli propojení striktně odmítl. V každém případě Sparta s Libercem společně „uprchly“ na obrazovky O2 TV.

V posledních letech Kellner zaujal i aktivitami v parkuru. Své dceři jezdkyni Anně, partnerce třetího nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského, ke dvaadvacátým narozeninám koupil za 250 milionů korun klisnu Catch Me If You Can, o níž měl zájem i zakladatel Microsoftu Bill Gates. Kellner jezdecký sport podporoval a stál za show Global Champions Prague Playoffs.

I na závodech v Praze si při tom stejně jako kdykoli jindy pečlivě střežil soukromí a dělal vše pro to, aby nebyl vyfotografován. Sám se nechával zvěčnit pouze pro výroční zprávy PPF.

V té z roku 2012, obrazově netradičně pojaté, je zachycen při svých oblíbených sportech. Jedním z nich byl kiteboarding, jízda po vodě na speciálním prkně, s využitím tažného draka.

Na druhém snímku uhání po prašanu na snowboardu, s horským masivem v pozadí…