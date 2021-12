Freestyle po ztrátě hvězdy: Kučerová o medaile, roste další obojživelník

Dvě zlaté medaile z juniorského mistrovství světa na konec minulé sezony byly od Matěje Švancera dárkem na rozloučenou českému týmu. Předem dohodnutý přestup do Rakouska, které sedmnáctiletému géniovi poskytlo zázemí k rozletu kariérou, byl nevyhnutelný. Dvě přesvědčivá vítězství ve Světovém poháru v Big airu na úvod nové zimy tak už dělají radost u jižních sousedů.

„Matěj je nejlepší na světě. Troufám si říct, že vyhraje olympiádu,“ prohlašuje bez okolků Roman Dalecký, sportovní ředitel úseku akrobatického lyžování. „Přišel do Rakouska a je tam taková samostatná jednotka. Přesně ví, co má dělat, jak má trénovat. Všichni uvidíte, co se na olympiádě stane. Škoda že nám odešel…“

Na zbytečné slzy ale není čas. Právě ve chvíli odchodu globální světové hvězdy je totiž české akrobatické lyžování na startu nové éry. V létě nastoupilo nové vedení úseku, které má k dispozici kádr nadějných borců. Slavná doba skokana Aleše Valenty, skikrosaře Tomáše Krause či boulařky Nikoly Sudové ještě není za dveřmi, ale věci se pohnuly.

„Po výměně vedení poskočili v profesionalizaci, přístupu k top sportu do jiného patra. V letech minulých mně připadalo, že komunikuju s nějakým turistickým oddílem. Teď je přístup trenérů i reprezentantů na špičkové úrovni,“ všímá si Michael Georgiev, šéftrenér lyžařské Dukly Liberec.

Právě podpora armádního resortu napumpovala do systému novou krev. Dala naději skupině borců, kteří nejsou od světové špičky tak daleko svým talentem či motivací tvrdě dřít, jako spíš podmínkami k práci.

„Poukazovali jsme na to, že reprezentanti nejsou dostatečně zabezpečení. Před třemi lety jsme řešili Nikol Kučerovou, která měla cca sto tisíc korun na celý rok, což nám přišlo přitažené za vlasy,“ líčí Georgiev.

Jenom podpora Dukly se od minulé zimy zvedla dvojnásobně, přibližně na úroveň 2,5 milionu korun. Všem disciplínám se finančně ulevilo. Skikrosařka Kučerová, která už léta honí světovou špičku, je na startu třetí sezony s uznávaným koučem Tomaszem Žerebeckým. Polák od léta nově pracuje i jako trenér celé reprezentace. V ní má čerstvou juniorskou vicemistryni světa Dianu Cholenskou či Daniela Pauluse, sněhového obojživelníka, který závodí i v alpském lyžování.

„Všechno funguje. Pro Nikol je to čas, aby na olympijských hrách ukázala, co jsme odmakali. Jdeme po medaili, je to náš společný cíl,“ říká Žerebecki odvážně. „Diana je nejmladší závodnicí ve svěťáku. Její prioritou je mistrovství světa juniorů, ale na olympiádě může překvapit. Daniel Paulus může být časem novou Ester Ledeckou. Je tu vidět velký progres, svaz a Dukla nám hodně pomáhají. Máme všechno, co potřebujeme.“

Ve freestylových disciplínách slopestyle a Big Air, který se chystá na olympijskou premiéru, i po ztrátě Švancera vyrůstají mladí borci Štěpán Hudeček a Vojtěch Břeský. Boulařský tým, v němž se o olympijskou nominaci snaží Eliška Coufalová a Dorota Šamánková, posílil australský trenér Samuel Fung, který je k ruce hlavnímu kouči Vojtěchu Bínkovi.

„Samuel nám pomohl vytvořit zázemí, kterému věříme. Přinesl určitě nové poznatky do toho, jak jezdíme, a jak bychom měli jezdit,“ vysvětluje Coufalová.