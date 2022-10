Olympiáda i cirkus. Teď gymnastka vyrábí dresy: Neudělám dva stejné

Byla finalistkou letních olympijských her v Pekingu i sedmou ženou víceboje na mistrovství Evropy v Amsterdamu. V roce 2016 však její tělo řeklo ne a poslalo Kristýnu Pálešovou v pětadvaceti letech do gymnastického důchodu. Ani v něm se nevzdala aktivního života. Pošilhávala po herecké kariéře, trenérské a pozvolna rozjela podnikání. „Asi jako každý sportovec jsem tehdy měla smíšené pocity. Samozřejmě jsem si uvědomovala, že to, co mě naplňovalo, končí,“ popisuje rodačka z Ivančic.