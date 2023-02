Hamza o Fourcadovu vyjádření k Rusům: Mimo a proti politice biatlonu

Mnozí si jistě vybaví situace z minulosti, kdy byl Francouz Martin Fourcade jedním z bojovníků za vyšší tresty za doping, který se řešil hlavně u Rusů. Tehdy byl sám aktérem některých konfliktů, na jejichž druhé stráně stáli právě závodníci této národnosti. O šest let později je však situace jiná a Fourcade nyní patří k těm, kteří se staví za to, aby ruští a běloruští sportovci mohli za rok a půl startovat v Paříži na olympijských hrách.

Je tu však jedno ale. Přichází to z úst někdejšího biatlonisty a Mezinárodní biatlonová unie (IBU) má k této problematice zcela opačné stanovisko. Velmi rychle po invazi Rusů na Ukrajinu téměř před rokem vyloučili oba tyto svazy ze svých závodů.

„V pondělí jsme měli board a seděli jsme tam překvapení z toho, co vylezlo. Já to beru tak, že Martin se vyjádřil jako zástupce sportovců v olympijském výboru a absolutně s tím nesouhlasím. Hrozně mě to překvapilo v negativním slova smyslu a jde to proti tomu, jakou politiku razíme jako IBU,“ reagoval na to šéf Českého biatlonu Jiří Hamza, který je současně místopředsedou IBU.

Poukázal tak na funkci Fourcadea v Komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru, do které byl zvolen samotnými sportovci loni během olympijských her v Pekingu.

Na jeho názor se chtěl pětinásobného olympijského vítěze v dějišti MS zeptat osobně, ale Fourcade už zde podle Hamzových informací od úterka není. „Je to jeho názor a my mu ho nemůžeme upřít, ale myslím, že je to špatně,“ konstatoval český funkcionář.

Také aktuálně nejlepší český biatlonista Michal Krčmář se přiklání k názoru Johannese Thingnese Böa a mnoha dalších.

„V tuhle chvíli není prostor pro nějaké benevolence. Když Rusové umí být v tomhle přístupu tvrdí, tak my musíme umět být tvrdí i v tom opačném. Kdybychom viděli nějakou snahu od ruské strany, že sportovní svět se tomu vymyká nebo chce jít jinou cestou, tak můžeme hledat a nabízet varianty. To ale v tuto chvíli není od ruské společnosti, od ruského sportovního prostředí vidět. Ba naopak, je tu spousta ruských atletů, kterým to vůbec nevadí a staví se na stranu toho, že je to správná věc,“ prohlásil Krčmář.

Krčmář se Fourcadea zastal, ale...

Ačkoliv je Fourcade Francouz, tak i francouzský biatlonový svaz jasně zastává tvrdou politiku proti Rusům a Bělorusům, kterou razí IBU.

„Myslím, že celý biatlon má konzistentní názor. Bavil jsem se o tom i s francouzským předsedou. Jestliže starostka Paříže řekne, že tam Rusáky nechce a Martin Fourcade řekne, že je tam chce, tak to samozřejmě není dobře. Byť je to náš nejlepší atlet, a nic to neznamená z hlediska jeho fungování tady, nemyslím si, že je to dobrý signál, když jedem takovouto dvojakou politiku. Je to jeho postoj z pozice člena komise sportovců MOV a takhle to beru, že to není stanovisko biatlonu,“ dodal Hamza.

Prohlásil, že stanovisko IBU je tvrdé a takové i nadále bude. „Máte silný mandát od výkonného výboru, 39 hlasů z 45 bylo pro vyloučení Rusů. Board má kompetenci to změnit v případě, že se něco změní na bojišti.“

Krčmář se trochu Fourcadea zastal. „Martina znám, vím za ty roky, jaký je to člověk a dokážu pochopit, za koho bojuje. On podle mě bojuje za lidi, kteří se bojí vyjít s názorem. Ne sto procent Ruska s válkou třeba souhlasí a všichni by se neměli házet do jednoho pytle,“ řekl Krčmář, zároveň však rázně dodal: „Díval bych se na to trochu s odstupem. Na druhou stranu ale v tuhle chvíli není ještě prostor, aby se dělaly ústupky.“