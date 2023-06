Česko-švýcarská naděje míří na ME v triatlonu. Sezona ji stojí 300 tisíc

Reprezentuje Česko, ale již více než sedm let žije ve Švýcarsku. Nejlepší česká triatlonistka Petra Kuříková aktuálně míří do Madridu, kde se pokusí zabojovat o co nejlepší výsledek na mistrovství Evropy. „Před závodem se cítím dobře, ale na jaké umístění cílím, si vždy nechávám pro sebe,“ usmívá se žena, jejíž nejsilnější disciplínou je běh.

Čeští triatlonisté mají před sebou jeden z vrcholů této sezony – v neděli se v Madridu postaví na start evropského šampionátu v olympijském triatlonu. Tato disciplína se tradičně skládá z plavání na 1,5 kilometru, 40kilometrové jízdy na kole a závěrečného 10kilometrového běhu.

V okolí španělského královského paláce budou o úspěch usilovat tři Češi: Jan Volár, Tomáš Zikmund a Petra Kuříková. Právě k jediné ženské zástupkyni směřují největší naděje. Ve Španělsku se jí historicky daří. Loni tu dokonce poprvé v kariéře vyhrála závod Světového poháru. Ona sama však o svých závodních ambicích a cílech mluví nerada.

„Nikdy nevíte, co se může stát. Je tam spousta věcí, které vám zrovna nemusí sednout. Jediné co můžu potvrdit, že se budu snažit podat co nejlepší výkon a dám do toho úplně všechno, co ve mně je,“ říká Kuříková.

Na rozdíl od zbytku české výpravy nebude na evropský šampionát vyrážet z Prahy, nýbrž z Curychu. Již léta žije ve Švýcarsku, kam se přestěhovala za přítelem. „Marcel dřív dělal motokros a oba nás svého času podporovala stejná značka. Díky tomu jsme se seznámili a já se rozhodla, že začnu žít ve Švýcarsku,“ vypráví jednatřicetiletá závodnice.

V letošním roce bylo ve hře ovšem další zásadní stěhování. Tentokrát ale do poněkud vzdálenější destinace – Číny. „Můj trenér podepsal smlouvu s čínskou reprezentací, takže odešel tam. Přes zimu jsem tedy řešila velké dilema. Zvažovala jsem, jestli odejdu za ním, anebo zůstanu ve Švýcarsku a najdu si tu nového kouče. Nakonec jsem se rozhodla pro druhou variantu,“ líčí.

Jejím novým trenérem se tak během letošní zimy stal Nico Montavon, který má na starosti mimo jiné i švýcarskou juniorskou reprezentaci. „Pokaždé když měníte kouče, je to složité. Musíte si zvykat na nový způsob tréninku. Všechno má ale své plusy i minusy,“ říká česká reprezentantka. „Mně například vyhovuje, když můžu s trenérem mluvit česky, případně německy. Tyto jazyky jsou pro mě daleko přirozenější než angličtina. Jenže můj předchozí kouč byl rodilý Australan, takže jsme komunikovali výhradně anglicky. S Nicem se tedy teď můžu dorozumívat daleko lépe.“

Domů do Čech se rodačka z Jablonce nad Nisou vrací spíše sporadicky. Už teď má ale v plánu, že se tu objeví minimálně v září, kdy budou Karlovy Vary hostit závod Světového poháru. „Sezona je každoročně hodně dlouhá a nabitá, většinou jezdí rodina spíš za mnou. Letos se tu ale objevím na závodě Světového poháru, takže to alespoň propojím s návštěvou. Už se na to těším.“

300 - Tolik tisíc korun stojí sezona triatlonistky Petry Kuříkové.