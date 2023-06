Šest medailí na EH! Bronz z lezení a životní úspěch taekwondistky

V prvním kole Hronová vyřadila Slovenku Gabrielu Briškárovou, ve čtvrtfinále ale byla nad její síly Španělka Alma María Pérezová, loňská vicemistryně Evropy. Ta následně postoupila do finále, takže Hronová mohla pokračovat v opravách, v kterých si hladce poradila s Despinou Pilavakiovou z Kypru. V souboji o bronz zdolala Aydinovou 2:0.

V cenný kov před začátkem turnaje ani nedoufala. „Je to naprosto skvělé, kdyby mi to někdo ráno řekl, tak tomu věřit nebudu. Dala jsem do toho všechno, tak se to vyplatilo,“ radovala se. Když zjistila, že se dostala do oprav, získala novou energii. „Byl to pro mě jasný signál, že jdu do toho a že to tam padne, že to zvládnu,“ uvedla úspěšná česká reprezentantka.

Dlouho se přitom věnovala gymnastice. „Pak jsem ji vyměnila, protože jsem se bála skákat salta a tak podobně,“ řekla. Taekwondu se věnoval její mladší bratr, jehož trenér ji lanařil, když se přišla podívat na tréninky. „Tak jsem to zkusila a hned na začátku jsem si to zamilovala. Člověk se může na tréninku odreagovat tím, že může kopat do lidí, což za normálních okolností nejde. Já jsem rvavý typ, takže pro mě je tohle ideální sport,“ dodala.

V neděli by se do Evropských her měli zapojit tři zbývající čeští taekwondisté Petra Štolbová (do 62 kg), Iveta Jiránková (do 67 kg) a Adam Jochman (do 80 kg). Největší nadějí bude Štolbová, která předloni vybojovala stříbro na světovém šampionátu a loni získala stejný kov i na mistrovství Evropy.

Širůčková nepatřila k favoritkám

Dvacetiletá Širůčková se do finále dostala z dělené osmé příčky, takže papírově nepatřila k favoritkám v boji o medaile. Ve finále startovala jako první a dostala se na 39. chyt. To byl výkon, který překonaly jen dvě ze zbývajících osmi soupeřek. Blízko byla i vítězka semifinále Mattea Pötziová z Rakouska, která ale zapsala jen 38+, takže skončila těsně za českou lezkyní čtvrtá.

Širůčková se poprvé prosadila na mezinárodní scéně mezi dospělými. Na loňském mistrovství Evropy byla dvaatřicátá, na červnovém závodě Světového poháru v Innsbrucku obsadila 34. místo.

Využila prořídlého startovního pole. Na Evropských hrách, které nejsou pro sportovní lezení mistrovstvím Evropy, startovalo v obtížnosti jen sedmnáct žen. Chyběla absolutní evropská špička v čele se Slovinkou Janjou Garnbretovou. Evropských her se nezúčastnila ani nejlepší česká reprezentantka v této disciplíně Eliška Adamovská.

Evropské hry v Krakově - sportovní lezení:

Obtížnost:

Ženy: 1. Pougetová 43+, 2. Avezouová (obě Fr.) 42+, 3. Širůčková (ČR) 39.

Muži: 1. Fourbet (Fr.) 39, 2. Posch (Rak.) 38+, 3. Šemla (Izr.) 38+, ...v semifinále 13. Šimon Potůček (ČR).