Fuksovo gesto v cíli, na prstech počítal zlaté: Furt vyhrávám jenom já

PŘÍMO Z KRAKOVA | Je to jeho království. Kanoista Martin Fuksa na Evropských hrách v Polsku podeváté za sebou vyhrál kontinentální šampionát na trati 500 metrů. Jeho unikátní série trvá od roku 2013 a další triumf si připomněl rozpustilým gestem, když si hned za cílem své tituly připomněl počítáním na prstech. „Od roku 2013 do letoška vyhrávám jenom já, takže proto jsem odpočítával devět,“ usmál se.

Ukončil další dominantní jaro. Martin Fuksa je jako tradičně v první fázi sezony suverénní. Po vítězství v kilometrovém závodě na SP v Poznani na singl ovládl i pětistovku na Evropských hrách, z kterých ještě zlato neměl. Zároveň si na jezeře Kryspinow doplnil zlatou sérii z ME. Teď už jen doufá, že tentokrát formu udrží i pro vrchol sezony, jímž bude srpnové mistrovství světa v Duisburgu, kde bude ve hře i postup na olympiádu. „Doufám, že to bude postupovat ještě výš,“ říká Fuksa.

Před mistrem světa na kilometru, Rumunem Catalinem Chirilou jste vyhrál skoro o celou loď, co říkáte na takový náskok?

„Když jsem se někdy minulý rok dozvěděl, že Evropské hry v Krakově budou, a že se pojede pětistovka, tak jsem si dal do hlavy, že je prostě chci vyhrát. Chybělo mi to, měl jsem stříbro a bronz z Baku (z roku 2015 – pozn. red.) a zlato mi chybělo. Navíc pětistovka je moje oblíbená trať. Samozřejmě, mohlo se něco zvrtnout, ale myslím, že jsem fakt předvedl úplně suverénní jízdu, jsem rád, že jsem kluky předjel. Takhle má ta pětistovka asi vypadat.“

V půlce trati to vypadalo, že jste přidal…

„Jo, já jsem to tak plánoval, že samozřejmě ze začátku se budu snažit nějak jet s nimi, aby mi hodně neujeli. Ale chtěl jsem si šetřit síly na finiš. A pak jsem jel ten finiš a naštěstí mi nikdo nestačil a několik metrů před cílem jsem věděl, že to dopadne. A vlastně mě to ani tolik nebolelo jako včerejší rozjížďka.“

Zajel jste taky hodně rychlý čas těsně nad minutu a 45 sekund, je to životní forma?

„Životní forma? Nevím… V životní formě jsem už nějakých dvanáct let a doufám, že to bude ještě pokračovat. Čas je super, to kdybych věděl, tak to ještě víc napálím, ať je to pod těch 1:45, protože takové časy se nejezdí každý den. Ale na čas se nehraje, důležité je vyhrát a pověsit si zlatou medaili na krk. Fakt jsem jel od začátku do konce úplně skvěle, nemohlo to dopadnout jinak než vítězstvím, chtěl jsem to strašně moc.“

Nebyl jste trochu překvapený, že jste ostatním tolik ujel?

„Vlastně jsem to tak trochu nechápal. Říkal jsem si: To bude až takhle jednoduchý? A vlastně to docela bylo. Nechci se rouhat, ale já jsem fakt jel s nimi, pak jsem si dal ten svůj závěr a během pár záběrů jsem jim hrozně poodjel. Říkal jsem si: Ještě nebuď v euforii, můžou začít finišovat dýl. Ale on se fakt vůbec nikdo nepřibližoval. Říkal jsem si: Já to asi fakt vyhraju. Už jsem si fakt pár metrů před cílem povolil a dojel jsem jako první.“

Pětistovku jste na mistrovství Evropy vyhrál devětkrát za sebou, sérii držíte už jedenáct let, proč vám zrovna tahle disciplína tak sedí?

„Já upřímně nevím, proč mi to pětikilo od začátku tak sedí. Nedá se říct, že by tam byli slabší soupeři. Kór teď, kdy tady kilometr nebyl, a všichni jeli pětistovku. Musím říct, že tady nechyběl nikdo nejlepší a stejně jsem je porazil. Troufnu si říct, i rozdílem třídy, protože se mi to jelo fakt hezky. Čím to je, fakt nevím. Možná tím, že v Nymburce je rovná jenom pětistovka, kilometr je už do zatáčky. Tak od začátku prostě trénujeme jenom ta pětikila…“

Na světovém šampionátu v Duisburgu půjde o to uspět na olympijském kilometru, co vám úspěch z Evropských her naznačil?

„Teď se musím jenom zase přeřadit na ten kilometrový trénink, protože to je něco jiného. Teď jsem si jenom dokázal, že umím jet furt rychle, což je důležité i na ten kilometr. Ono se to nezdá, sice je to delší trať, ale furt se to jede strašně rychle. Takže vím, že tu rychlost mám. Teď zase potřebuju ještě se vrátit k té vytrvalosti, zas něco nabrat. Myslím si, že je to jenom dobrý ukazatel. Jakmile dokážu jezdit dobré výsledky už takhle ze začátku sezony, tak doufám, že to bude tak i pokračovat. Doufám, že tam budu ještě v lepší formě než teď.“

Před sezonou jste mluvil o potřebě udržet formu v závěrečných fázích sezony, cítíte, že se to zatím daří?

„Co se týče pocitu, tak určitě. Doufám, že to půjde vidět i na trati. Já sice říkám, že to jde pomalu nahoru, ale jel jsem dva singlové závody, a oba jsem vyhrál. Doufám, že se to bude postupovat ještě výš, aby ten pocit byl lepší. I když dneska ten pocit byl fakt dobrej… Tak teď v tom tréninku povolíme, vrátíme se k té vytrvalostní činnosti a pak zase budeme pomalu stoupat k rychlosti na závěrečnou přípravu na mistrovství světa.“

Zlaté medaile Martina Fuksy za ME na 500 metrů

2013 Montemor

2014 Brandenburg

2015 Račice

2016 Moskva

2017 Plovdiv

2018 Bělehrad

2021 Poznaň

2022 Mnichov

2023 Krakov

Medaile Martina Fuksy na Evropských hrách

C1 500 metrů zlato Krakov 2023

C1 1000 metrů stříbro Baku 2015

C2 1000 metrů bronz Baku 2015