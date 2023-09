Češi obhajují proti rakouskému nájezdu. V Brně se rozpoutá souboj národů

Deset prvotřídních zemařů v sobotu změří síly na turnaji Tatamy 6 v Brně. Česká polovina se pokusí uhájit trofej, kterou v květnu vybojovala proti Slovákům. Vyzyvatelé věří, že zvládnou šokovat. Hned několik ze startujících Rakušanů trápí dřívější prohry s členy domácí sestavy, což je staví do pozice outsiderů.

Týmu kapitána Jana Stacha navíc hraje do karet nedávná výhra nad východními sousedy na Tatamy 5. „Vítězná zkušenost s tímto formátem Čechy staví do pozice favoritů. I když se výsledkově předchozí střet se slovenským týmem jeví jednoznačně, o výhře tehdy rozhodly především taktické detaily,“ soudí Jakub Farář, promotér organizace Tatamy. „Honza (Stach) byl schopen poskládat silnou pětku, která se rovnala, jak schopnostmi, tak vahou. Jsem zvědavý, jakou cestu si Rakušané zvolí v premiéře,“ dodává Farář.

Právě váha startujících závodníků sehrává v souboji národů klíčovou roli. Ani jeden z týmů nesmí v součtu překročit limit čtyř set kilogramů, což nenahrává začlenění bojovníků z těžších váhových kategorií. Každé kilo navíc přidává soupeřící pětce jeden bod, který se rovná vyhranému zápasu. Do agresivity jsou bijci motivování třemi body za ukončení soupeře na škrcení nebo páku.

Všichni členi české sestavy přichází do Brna po čerstvé zkušenosti z turnaje ADCC Trials, který rozhoduje o šampionovi Evropy, středního východu a Afriky. Patří tak mezi největší výzvy napříč bojovými sporty. „Poukazuje to jak na vysoké ambice domácích borců, tak na jejich kvality. Honza (Stach) i Martin (Rapčan) získali tři výhry. Na Trials jezdí pravidelně a ukazují, že se mohou srovnávat s evropskou špičkou,“ hodnotí Farář. „Myslím, že každý z českého týmu si věří na kohokoli z Rakušanů. Nejnepříjemnější variantou pro ně představuje zápas Stanič versus Rapčan, v němž by Antonio těžil z výrazné váhové převahy. Může jít i o dvacet kilo.“

Slabší tým vyzyvatelů je pro Stachovu sestavu ideální zkouškou před prosincovým kláním. „Na sedmém turnaji se proti sobě postaví československý výběr proti polské reprezentaci. Ta vyjíždí pravidelně na evropská a světová mistrovství, takže představují obrovskou výzvu,“ láká brněnský promotér. „Dříve za jejich tým startoval Mateuzs Szczecinski, který je dnes největší evropskou hvězdou jiu jitsu. Nyní Poláky vede semifinalista ADCC Trials Andrzej Iwat.“

Atraktivní formát svádí dohromady na žíněnku elitní zemaře i MMA zápasníky. Na květnovém turnaji se představil i Robert Pukač s Janem Fajkem, kteří patří mezi přední bojovníky Oktagonu a RFA. „Dříve jsme chtěli dát českým bojovníkům příležitost poměřit se špičkovou konkurencí na domácí půdě. Postupně jsme však zařadili i souboje známých MMA zápasníků pod pravidly grapplingu, abychom přitáhli pozornost na náš sport,“ vysvětluje Farář a představuje ambiciózní vizi: „Chceme vybudovat velkou členskou základnu a představit široké veřejnosti krásu našeho sportu.“